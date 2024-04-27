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Aktüel
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Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

2024-04-27 13:08:18
Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

İŞKUR 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları yayımlandı.

#1
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler şöyle:

#2
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

#3
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

Yazılım mühendisi

#4
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

E-ticaret uzmanı

#5
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

Yapay zeka uzmanı

#6
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

Bilişim uzman

#7
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

İnşaat mühendisi

#8
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

Pazarlama uzmanı

#9
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

Dil ve konuşma terapisti

#10
Foto - Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...

CNC operatörü

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