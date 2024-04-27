2024-04-27 13:08:18 Bu meslekleri seçenler aç kalmıyor! İşte geleceğin en iyi 10 mesleği...
İŞKUR 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları yayımlandı.
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İŞKUR 2023 İşgücü Piyasası Araştırması sonuçları yayımlandı.
İşverenlerden alınan geri bildirimlere göre gelecek 10 yılda ön plana çıkması beklenen meslekler şöyle:
Yazılım mühendisi
E-ticaret uzmanı
Yapay zeka uzmanı
Bilişim uzman
İnşaat mühendisi
Pazarlama uzmanı
Dil ve konuşma terapisti
CNC operatörü
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