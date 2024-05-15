2024-05-15 15:24:35 Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil
Bitlis'te havadan görüntülenen mendereslerin güzelliği hayran bıraktı.
Bitlis'te havadan görüntülenen mendereslerin güzelliği hayran bıraktı.
Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri havadan drone ile görüntülendi.
Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşillenen vadide kıvrak şekilde uzayan menderesler görsel şölen sunuyor.
Yağışlarla birlikte debisi yükselen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.
Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.
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