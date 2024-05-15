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Yaşam
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Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

2024-05-15 15:24:35
Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

Bitlis'te havadan görüntülenen mendereslerin güzelliği hayran bıraktı.

#1
Foto - Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

Bitlis'in Tatvan ile Hizan ilçeleri arasında bulunan Güzeldere Vadisi’ndeki yeşillikler arasında uzayıp giden Güzeldere menderesleri havadan drone ile görüntülendi.

#2
Foto - Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

Bahar ayının gelmesiyle birlikte yeşillenen vadide kıvrak şekilde uzayan menderesler görsel şölen sunuyor.

#3
Foto - Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

Yağışlarla birlikte debisi yükselen mendereslerin kilometrelerce uzanan kıvrımlı yapısının oluşturduğu manzara havadan görüntülendi.

#4
Foto - Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

Tatvan ve Hizan arasında yolculuk yapan vatandaşlar da araçlarını yol kenarlarında durdurup eşsiz manzarayı izlemenin ve cep telefonlarıyla görüntülemenin keyfini çıkarıyor.

#5
Foto - Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

#6
Foto - Bu manzaraya hayran kalmamak mümkün değil

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