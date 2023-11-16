2023-11-16 19:15:23 Bu manzarada yolculuk bir başka güzel
Sakarya’nın 900 rakımlı Çam Dağı, sonbahardaki renk cümbüşüyle hayran bırakıyor.
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Sakarya’nın 900 rakımlı Çam Dağı, sonbahardaki renk cümbüşüyle hayran bırakıyor.
Sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen bölge havadan görüntülendi.
Kocaali ve Hendek ilçesi arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yapraklarını dökmeye başladı.
Kestane, çam ve gürgen ağaçlarının sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları görenleri adeta hayran bırakıyor.
Büyüleyici sonbahar güzelliğinin yaşandığı bölgede sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.
Eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunan Çam Dağı havadan da görüntülendi.
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