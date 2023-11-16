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Yaşam
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Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

2023-11-16 19:15:23
Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

Sakarya’nın 900 rakımlı Çam Dağı, sonbahardaki renk cümbüşüyle hayran bırakıyor.

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Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

#2
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

Sonbaharla birlikte yeşil, sarı ve kızılın tonlarına bürünen bölge havadan görüntülendi.

#3
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

Kocaali ve Hendek ilçesi arasında yer alan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda yapraklarını dökmeye başladı.

#4
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

Kestane, çam ve gürgen ağaçlarının sararan yapraklarıyla oluşan yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonları görenleri adeta hayran bırakıyor.

#5
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

Büyüleyici sonbahar güzelliğinin yaşandığı bölgede sonbaharla birlikte renk cümbüşü yaşanıyor.

#6
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

Eşsiz bir manzara eşliğinde yolculuk yapma imkanı sunan Çam Dağı havadan da görüntülendi.

#7
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

#8
Foto - Bu manzarada yolculuk bir başka güzel

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