Bu manzara herkesi şaşırtıyor! Enkazın ortasındaki koltuk takımının sırrı ne?

Ev sahibi Bahar Yetişen ise evinden geriye kalan 1 odada yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade ederek, “Ben burada yaşıyorum. Gördüğünüz gibi olduğu gibi her şey ortada. Evsiz kaldık. Burada komşularımla beraber kalıyorum. Depremden önce bir yaşam alanım vardı şükür ama depremden sonra da gördüğünüz gibi her şey. Evden deprem anında nasıl çıktığımızı rabbim bilir, odanın içinden bahçeye fırlayarak gittik. Yan bina evimizin üzerine yıkılınca yatak odasının ortasına çatı kırılabilecek şekilde düştü. Sonraki depremlerde de bu hale geldi. Bahçede ayakta kalan bir oda var ve yaşam alanım orayı yaptım. Devlet yardımı alan biri de değilim bakalım depremden sonra hayat nasıl olacak” şeklinde konuştu. Depremle birlikte hayatların yarım kaldığını belirten vatandaşlardan Ramazan Hançer de, "Çok kişinin hayatı yarım kaldı. Arkada gördüğünüz gibi ortada her şey. Arkadaki evi ve salon takımını gördüğümde de moralim bozuldu" dedi.