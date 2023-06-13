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Bu manzara herkesi şaşırtıyor! Enkazın ortasındaki koltuk takımının sırrı ne?

2023-06-13 16:46:26
Bu manzara herkesi şaşırtıyor! Enkazın ortasındaki koltuk takımının sırrı ne?

Depremin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde duvarları yıkılan 2 katlı kerpiç evin üst katında bulunan koltuk takımı dikkat çekti.

#1
Foto - Bu manzara herkesi şaşırtıyor! Enkazın ortasındaki koltuk takımının sırrı ne?

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Enkaz kaldırma ve konteyner kent kurulumlarının devam ettiği kentte, bazı vatandaşlar hayatlarını evlerinin sağlam bölümlerinde sürdürmeye devam ediyor. Antakya ilçesi, Kuyulu Mahallesi Örgü Caddesi üzerinde Bahar Yetişen'e ait 2 katlı kerpiç ev de depremde harabe hale geldi. Yetişen’in harabe hale gelen evindeki koltuk takımı dikkat çekti.

#2
Foto - Bu manzara herkesi şaşırtıyor! Enkazın ortasındaki koltuk takımının sırrı ne?

Yıkılan kerpiç evin tarihi bir yapı olduğunu dile getiren Mahmut Kart, “Evin bir mutfak bölümü yıkılmadı, odanın birisi harabe olmadı. Evin geri kalanı yıkıldı. Yıkılan bina tarihi bir bina ve yaklaşık 300 yıllıktı. Geriye masa ve sandalye gibi birkaç eşya kaldı onlar da görülüyor. Kalmasa da olurdu” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Bu manzara herkesi şaşırtıyor! Enkazın ortasındaki koltuk takımının sırrı ne?

Ev sahibi Bahar Yetişen ise evinden geriye kalan 1 odada yaşamını sürdürmeye çalıştığını ifade ederek, “Ben burada yaşıyorum. Gördüğünüz gibi olduğu gibi her şey ortada. Evsiz kaldık. Burada komşularımla beraber kalıyorum. Depremden önce bir yaşam alanım vardı şükür ama depremden sonra da gördüğünüz gibi her şey. Evden deprem anında nasıl çıktığımızı rabbim bilir, odanın içinden bahçeye fırlayarak gittik. Yan bina evimizin üzerine yıkılınca yatak odasının ortasına çatı kırılabilecek şekilde düştü. Sonraki depremlerde de bu hale geldi. Bahçede ayakta kalan bir oda var ve yaşam alanım orayı yaptım. Devlet yardımı alan biri de değilim bakalım depremden sonra hayat nasıl olacak” şeklinde konuştu. Depremle birlikte hayatların yarım kaldığını belirten vatandaşlardan Ramazan Hançer de, "Çok kişinin hayatı yarım kaldı. Arkada gördüğünüz gibi ortada her şey. Arkadaki evi ve salon takımını gördüğümde de moralim bozuldu" dedi.

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