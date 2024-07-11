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Yaşam
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Bu manzara başka ülkede değil Türkiye’de

2024-07-11 16:04:53
Bu manzara başka ülkede değil Türkiye’de

Van’da sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile mest ediyor.

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Foto - Bu manzara başka ülkede değil Türkiye’de

Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasından çıkan kaynak suyu, güzelliği ile dikkat çekiyor.

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Foto - Bu manzara başka ülkede değil Türkiye’de

Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan kaynak, soğuk su olma özelliğine sahip olarak bölgede yaşayanlar için hayvanların su ihtiyacını karşılama veya arazi sulama gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyor.

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Foto - Bu manzara başka ülkede değil Türkiye’de

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