2024-07-11 16:04:53 Bu manzara başka ülkede değil Türkiye’de
Van’da sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile mest ediyor.
Van’da sönmüş lav taşlarının arasındaki kaynak suyu güzelliği ile mest ediyor.
Van'ın Çaldıran ilçesinde Tendürek Dağı eteklerindeki lav kayalarının arasından çıkan kaynak suyu, güzelliği ile dikkat çekiyor.
Çaldıran'ın Soğuksu Mahallesi sınırlarında yer alan kaynak, soğuk su olma özelliğine sahip olarak bölgede yaşayanlar için hayvanların su ihtiyacını karşılama veya arazi sulama gibi çeşitli amaçlarla da kullanılıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23