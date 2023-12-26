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Otomotiv
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Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

2023-12-26 11:01:36
Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Türkiye'deki en ucuz otomobillerin listesi belli oldu. İşte detaylar...

#1
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel - Aralık fiyatı: 760.000 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 710.000 TL

#2
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin - Aralık fiyatı: 790.000 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 780.000 TL

#3
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Fiat Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli - Aralık fiyatı: 802.900 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 792.900 TL

#4
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - Aralık fiyatı: 832.900 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 794.900 TL

#5
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel - Aralık fiyatı: 874.000 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 799.000 TL

#6
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style - Aralık fiyatı: 825.000 TL

#7
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel - Aralık fiyatı: 825.200 TL

#8
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - Aralık fiyatı: 837.900 TL

#9
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp - Aralık fiyatı: 852.000 TL

#10
Foto - Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller

Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - Aralık fiyatı: 854.900 TL - (Kaynak: NTV)

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