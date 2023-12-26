2023-12-26 11:01:36 Bu listeyi görmeden araba almayın! İşte en ucuz otomobiller
Türkiye'deki en ucuz otomobillerin listesi belli oldu. İşte detaylar...
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Türkiye'deki en ucuz otomobillerin listesi belli oldu. İşte detaylar...
Yeni Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel - Aralık fiyatı: 760.000 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 710.000 TL
Kia Picanto Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin - Aralık fiyatı: 790.000 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 780.000 TL
Fiat Panda City 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid-Benzinli - Aralık fiyatı: 802.900 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 792.900 TL
Fiat EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - Aralık fiyatı: 832.900 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 794.900 TL
Hyundai i20 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel - Aralık fiyatı: 874.000 TL - Kampanyalı Aralık fiyatı: 799.000 TL
Seat Ibiza 1.0 Evo 80 HP Style - Aralık fiyatı: 825.000 TL
Citroen C3 FEEL 1.2 PureTech 83 hp - 5 İleri Manuel - Aralık fiyatı: 825.200 TL
Renault Taliant Joy 1.0 Sce 65 bg - Aralık fiyatı: 837.900 TL
Renault Clilo equilibre 1.0 SCe 65 hp - Aralık fiyatı: 852.000 TL
Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - Aralık fiyatı: 854.900 TL - (Kaynak: NTV)
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