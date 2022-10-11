Bu lisenin kazancı dudak uçuklatıyor! Öyle bir şey üretiyorlar ki...

Lise Müdür Yardımcısı Hasan Sağlam ise uygulamalı olarak eğitim verdiklerini ve birçok öğrencinin kendi işlerini kurduğunu söyledi. Mezun bir öğrencilerinin liseye kendi çocuğunu gönderdiğini anlatan Sağlam, “Bu alanda öğrencilerimizin uygulamalı eğitim almalarını sağlayacak seralar yaptıktan sonra üretim kapasitemizde de bir artış oldu. Bugün yaklaşık 750 bin civarında mevsimsel olarak üretim yapma kapasitesine sahibiz. Öğrencilerimiz tohumdan son satış noktasına kadar olan süreci tümüyle deneyimleyerek öğreniyorlar. Çoğaltma teknikleri, zirai mücadeleyi öğreniyorlar. Uygulamalı yaptıkları için kalıcı bir bilgi oluyor. Bu alanda çalışmak istediği sürece işsiz kalmaları mümkün değil. Biz sektörden gelen talepleri karşılayamıyoruz” diye konuştu. Lise öğrencisi Zümra Betül, tarımın önü açık olduğu için bu bölümü tercih ettiğini söyledi. Betül, süs bitkisi üretiminde adım adım her şeyi öğrendiklerini ve liseden sonra da yüksek öğrenimine devam etmek istediğini kaydetti.