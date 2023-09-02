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Yaşam
16
Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

2023-09-02 19:41:59
Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

Milleyha Sulak Alanı’ndaki kuşlar hayran bırakıyor.

#1
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

Hatay’da Milleyha Sulak Alanı’nda bulunan kuş türleri hayran bırakıyor.

#2
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

Samandağ ilçesinde Milleyha Sulak Alanı, göçmen kuşlar da dahil olmak üzere 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

Kuş gözlemcileri de yurt içinden ve dışından Milleyha Sulak Alanı'ndaki kuşları fotoğraflamak için ilçeye geliyor.

#4
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

Kuş türlerinden mahmuzlu kız kuşu, serçe, saka, sığır balıkçılı, kızıl başlı örümcek kuşu, kır baykuşu, tepeli toygar, gümüş martısı, bataklık kırlangıcı, dövüşken kuş, karabatak ve kızıl kum kuşlarının doğadaki davranışları tebessüm oluşturuyor.

#5
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#6
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#7
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#8
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#9
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#10
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#11
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#12
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#13
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#14
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

#15
Foto - Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız

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