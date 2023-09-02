2023-09-02 19:41:59 Bu kuşlara hayran kalmamak imkansız
Milleyha Sulak Alanı’ndaki kuşlar hayran bırakıyor.
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Milleyha Sulak Alanı’ndaki kuşlar hayran bırakıyor.
Hatay’da Milleyha Sulak Alanı’nda bulunan kuş türleri hayran bırakıyor.
Samandağ ilçesinde Milleyha Sulak Alanı, göçmen kuşlar da dahil olmak üzere 302 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.
Kuş gözlemcileri de yurt içinden ve dışından Milleyha Sulak Alanı'ndaki kuşları fotoğraflamak için ilçeye geliyor.
Kuş türlerinden mahmuzlu kız kuşu, serçe, saka, sığır balıkçılı, kızıl başlı örümcek kuşu, kır baykuşu, tepeli toygar, gümüş martısı, bataklık kırlangıcı, dövüşken kuş, karabatak ve kızıl kum kuşlarının doğadaki davranışları tebessüm oluşturuyor.
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