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Yaşam
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Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

2023-09-02 15:05:03
Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Denizli'nin Honaz ilçesindeki köylüler büyük bir tedirginlik içerisinde yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

#1
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Denizli’nin Honaz ilçesine bağlı Aşağıdağdere Mahallesi’nde ‘Kel kaya’ dağında bulunan taş ocağı sorununa yıllardır çözüm bulunamazken, vatandaşlar her gün ölüm korkusuyla yaşamaya devam ediyor.

#2
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Mahalle ile taş ocağı arasında kuş uçuşu olarak yaklaşık 250 metre mesafe bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda taş ocağında yapılan kontrollü patlatmada 2 Mayıs 2016’da Fatma Aylak’ın evinin yanında kullandığı deposuna büyük bir kaya parçası düşmüştü.

#3
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

2 Aralık 2019 yılında ise mahallede bulunan futbol sahasına 17.00 sıralarında patlatma neticesinde 3 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde kaya kütlesi düştü.

#4
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Taş ocağında hemen hemen her gün yapılan taş kırım ve planlı patlatmalarda korku yaşayan vatandaşlar, kaya parçalarının ne zaman düşeceğini tahmin edemezken korunmak için neredeyse saklanıyor. 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü yapılan patlatmada ise bir kaya parçası evin 10 metre yakınında kaldığı tespit edildi.

#5
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Şu ana kadar evlerde oluşan maddi zararların dışında her an gibi bir ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Ayrıca taş ocağında üretilen mıcırlar yüksek tonajlı kamyonlar ile mahalle içinden geçilerek taşınmaktadır. Böylesi bir ağır yüke göre projelendirilmeyen yollar, bu trafiği taşıması mümkün olmadığından yol sıklıkla bozulmakta ve kazalar meydana gelmektedir.

#6
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Duvarları çatlayan ve sürekli olarak tamir yaptırmak zorunda kalan Fikret Alper, “Benim evimin sıvaları sürekli patlıyor. Tavandan aşağıya su akıyor. Taş ocağında patlatma yaptılar ardından çatladı. Sürekli tamir ettiriyorum. Evin içini dışını sıvadım. Bizde hala daha korku devam ediyor.

#7
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Gece yattığımızda kalktığımızda, patlatma olacak diye korkuyoruz” şeklinde konuştu. Geçtiğimiz aylarda evine taş giren çift Hatice ve Sıddık Turan, “Saat 14.30 sıralarında olmuş, biz o sırada evde değildik. Aşağı mahalleye gitmiştik, eve geldiğimizde yağmur içeri akıyordu. Kiremitler kırılmış, tavan

#8
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

delinmiş. Ardından karakola haber verdik tutanak tutuldu. Patlatma yaptıkları zaman deprem olmuş gibi sallanıyor. O gün tavanın köşesinden düşmüş yatağın üzerine belki evde yatıyor olmuş olsaydık kafamıza gelebilirdi” dedi.

#9
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Patlamalar ve sonrasında kontrolsüz bir şekilde etrafa dağılan taşlar nedeniyle sürekli tedirgin olduklarını ifade eden Aşağıdağdere Mahallesi Muhtarı Murat Efe ise “2009’dan bu yana ‘Kel kaya’ dağımızda taş ocağı kuruldu.

#10
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Her patlatmada taşlar iniyor, daha önceden biz burada Honaz ilçesinde düzenlenen futbol turnuvalarında sahamızda maç yapıyorduk.

#11
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Futbol sahamızda düşen taşlardan dolayı kale direğimiz kırıldı. Burada ki taşların hepsi futbol sahamız taş sahamız oldu. Ayrıca 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında ocakta patlatma yapıldı. Mahalleye taş düştü, futbol sahasının altında su yolu şeklinde Honaz Belediyesine kazdırmıştım o sayede durmuş.

#12
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Taş 15 metre daha gitse eve girecekti. Daha önce bu olayları yaşadık, hep dile getiriyoruz. Biz bu taş ocağını istemiyoruz. 2014’den bu yana jandarmaya bağlı olduğumuzdan dolayı düşen taşlarda şikayetimizi dile getiriyoruz, mahkemelere gidiyoruz.

#13
Foto - Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Ama bir türlü sonuç elde edemedik. Ulusal basında, sosyal medyada bunları dile getirdik. Yıl 2023 biz hala çözüm üretemedik. Bir an önce mahalle halkı olarak can güvenliği ve huzurumuzun kalmadığını dile getirerek, bir çözüm bekliyoruz. Ya bu ocak kapatılsın, ya da yapacaklarsa bu köyü taşısınlar” diye konuştu.

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