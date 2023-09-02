Bu köye taş yağıyor! Herkes çok tedirgin

Ama bir türlü sonuç elde edemedik. Ulusal basında, sosyal medyada bunları dile getirdik. Yıl 2023 biz hala çözüm üretemedik. Bir an önce mahalle halkı olarak can güvenliği ve huzurumuzun kalmadığını dile getirerek, bir çözüm bekliyoruz. Ya bu ocak kapatılsın, ya da yapacaklarsa bu köyü taşısınlar” diye konuştu.