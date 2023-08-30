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Yaşam
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Bu köy nasibini denizde arıyor

2023-08-30 14:35:26
Bu köy nasibini denizde arıyor

Kapıdağ Yarımadası'nda yer alan köyde yaşayanlar 60 senedir nasiplerini denizde arıyor.

#1
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

İstanbul'da gemilerde çalışarak mesleği öğrenen Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Çakıl Mahallesi sakinleri 60 yılı aşkın süredir balıkçılıkla geçiniyor.

#2
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Atalarının çoğunluğu 1924'te Selanik'ten göç eden ve daha önce köy statüsünde olan Kapıdağ Yarımadası'ndaki Çakıl Mahallesi'nin sakinleri, 1960'lı yıllarda İstanbul'da gemilerde çalışmaya başladı.

#3
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Balıkçılığı öğrenen Çakıllılar, küçükbaş hayvancılığın ve zeytinciliğin yaygın olduğu mahallelerine bu mesleği taşıdı. Devletten su ürünleri destekleri de alan balıkçılar, işlerini büyüttü.

#4
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Yaklaşık 200 tekneyle geçimini balıkçılıktan sağlayan 1600 nüfuslu mahallenin sakinleri, 60 yıldan fazladır mesleklerini sürdürüyor.

#5
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Marmara ve Ege'nin yanı sıra açık sularda da avcılık yapan Çakıllı balıkçılar, 1 Eylül'de başlayacak sezon öncesi hazırlıklarını tamamladı.

#6
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Çakıl Mahallesi balıkçılarından Ramazan Gezer, AA muhabirine, teknesiyle Ege'de uluslararası sularda balıkçılık yaptığını söyledi.

#7
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Mahalledeki teknelerin sezon açıldığında Edirne'den Ege'nin güneyine kadar gittiğini belirten Gezer, "Mahallemiz komple balıkçı mahallesidir. Birçok gırgır teknesi, Marmara'da avcılık yapan algarna teknelerimiz var. Herkes hazırlığını yapıyor. Geçimimizi balıkçılıkla sağlıyoruz." diye konuştu.

#8
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Balıkçılık ve su ürünleri firması sahiplerinden Muzaffer Geçici de mahallede balıkçıların mesleğe çok yatırım yaptığını anlatarak, "Mahallemizdeki teknelerin en küçüğü en az 10 milyon liradır. Gırgır teknelerinin tanesinin fiyatı da 100 milyon liradır. Bizim ekibimiz 75-80 kişiden oluşuyor. Sezon hazırlıkları tamamlandı, beklentimiz iyi bir sezon geçirmemiz. Sezonumuz inşallah balıkçılarımız için hayırlı uğurlu olur." dedi.

#9
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Hüseyin Geçici, "balıkçı köyü" Çakıl'da bu mesleğin 1960'lı yıllarda başladığını ifade etti. Senelerdir nasiplerini denizde aradıklarını kaydeden Geçici, şöyle konuştu: "Mahallemizde aşağı yukarı 150 trol, 20 tane de gırgır motoru var. Mahallemizin neredeyse yüzde 100'ü balıkçıdır. Yeni sezonumuz inşallah iyi olur. Mazot ve nakliye ücretleri bizi biraz üzüyor. Denizlerimizden bol bereket istiyoruz, Allah'ın izniyle çok çeşitli balıklarımızı halkımıza yedireceğiz. Devletimizden Allah razı olsun, bize su ürünleri kredisi verdi, biz de çok çalıştık ve bu işi geliştirdik, kalkındık."

#10
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Çalışanlardan Serdar Akbaş ise hazırlıkların yoğun şekilde yapıldığını belirtti.

#11
Foto - Bu köy nasibini denizde arıyor

Ağların onarımını yaptıklarını, diğer hazırlıkları tamamladıklarını aktaran Akbaş, sezonun hem balıkçılar hem de tüketiciler için iyi geçmesini diledi.

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