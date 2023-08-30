Bu köy nasibini denizde arıyor

Hüseyin Geçici, "balıkçı köyü" Çakıl'da bu mesleğin 1960'lı yıllarda başladığını ifade etti. Senelerdir nasiplerini denizde aradıklarını kaydeden Geçici, şöyle konuştu: "Mahallemizde aşağı yukarı 150 trol, 20 tane de gırgır motoru var. Mahallemizin neredeyse yüzde 100'ü balıkçıdır. Yeni sezonumuz inşallah iyi olur. Mazot ve nakliye ücretleri bizi biraz üzüyor. Denizlerimizden bol bereket istiyoruz, Allah'ın izniyle çok çeşitli balıklarımızı halkımıza yedireceğiz. Devletimizden Allah razı olsun, bize su ürünleri kredisi verdi, biz de çok çalıştık ve bu işi geliştirdik, kalkındık."