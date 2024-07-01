Bu kez karpuzu yapay zeka seçti! Sonuç gerçekten şaşırtıcı

Yapay zeka üzerine çeşitli çalışmalar yapan Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zafer Aydın, AA muhabirine, yapay zekanın birçok alanda kullanıldığını, bazı durumlarda insanlardan daha başarılı olduğunu söyledi. Yapay zeka sistemlerinin insan hayatındaki işleri hem kolaylaştırdığını hem de hızlandırdığını belirten Aydın, yapay zekanın insanların doğru karar verme süreçlerine destek olduğuna dikkati çekti. Yapay zeka sistemlerinin iyi meyve seçiminde de kullanıldığını anlatan Aydın, uluslararası bir yayında yapay zekanın iyi meyve seçiminde yüzde 95-98, iyi karpuz seçiminde yüzde 98 başarı gösterdiğinin tespit edildiğini söyledi.