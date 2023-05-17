Bu kale tam 5 bin yıldır ayakta!

İlçe yönetiminin 1899 tarihinden sonra bugünkü yere taşındığını belirten Prof. Dr. Yıldız, “O günkü adıyla Pasor/Pasur köyüne taşınıyor. Bulunduğumuz alan kadim bir alan. Günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncede burada bir yerleşim olduğu biliniyor. Hurriler ile beraber bir yerleşim var. Muhtemelen daha eski çağlarda da burada bir yerleşim vardı. Kulp Çayına özelikle yakın olması, coğrafik olarak korunaklı bir yer olması. Aynı zamanda Kulp, Muş ve Silvan üçgenin de yer alması bakımından dolayı yerleşim yeri olarak seçilmiştir” dedi.