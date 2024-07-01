Bu kafayla yer altı kaynaklarımız yer altında kalır! Dünya dört koldan çıkarıyor bizimkiler eylemde

Ama daha güzel günler için yan yanayız, köyümüzü, toprağımızı, ormanımızı koruyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğrendik ki köyümüz sınırları içerisinde, ormanımızda binlerce ağacımız kesilerek altın madeni sondaj çalışmaları başlatılmış. Bu başlatılırken köyümüze ve muhtarımıza bilgi verilmemiş. Doğasına sahip çıkan köylülerimiz hemen organize oldular. Bizlere haber verdiler. Bizler de burada toplandık. Köyümüzde, altın, siyanür, maden istemiyoruz. Bugün burada MTA sondaj çalışması yapıyor. Bunu da altıncı şirketlere yapıyor. Bunlar çok uluslu yabancı şirketler. Ülkemizde son 20 yılda 386 bin tane madencilik ruhsatı verilmiş. Ülkemizin ormanları, meraları, tarım toprakları madenci şirketlere peşkeş çekiliyor. Bu şirketler özel şirketler. Bu özel şirketlerin yüzde 80'i yabancı şirketler. Bu sömürge madenciliğidir. Ülkemizin topraklarını yabancı şirketlere sömürtmeyeceğiz. Araştırma aşamasında durdurmazsak yarın çok uluslu yabancı bir şirket buraya geldiğinde burası kimin toprağıymış, kimin geçmişi, kimin geleceğiymiş bakmaz. Her tarafı yok eder” şeklinde konuştu.