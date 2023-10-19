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Spor
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Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

2023-10-19 10:00:42
Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Emeklilik ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çalışmadan emeklilik fırsatı sunuluyor. SSK, Bağ-Kur gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar; 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Sadece çalışmayanlar değil, çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir. İşte merak edilen detaylar...

#1
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Ev hanımlarına emeklilik ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sadece çalışmayanlar değil, çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir

#2
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Hürriyet'e göre; Çalışmadan emekli olmak mümkün mü? Özellikle ev hanımları bu sorunun cevabını merak ediyor. Mümkün mü; mümkün. Nasıl mı? İsteğe bağlı sigortalılık ile.

#3
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

SSK, Bağ-Kur gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar; 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

#4
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Sadece çalışmayanlar değil, çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir.

#5
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Bu sayede sanki bir sosyal güvenlik kurumuna bağlıymışsınız ve zorunlu sigortalıymışsınız gibi her ay düzenli primleri öderseniz; gerekli şart ve koşulların yerine getirdiğinizde emekli olabilir, emekli aylığı almaya hak kazanabilirsiniz.

#6
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Bu sayede sanki bir sosyal güvenlik kurumuna bağlıymışsınız ve zorunlu sigortalıymışsınız gibi her ay düzenli primleri öderseniz; gerekli şart ve koşulların yerine getirdiğinizde emekli olabilir, emekli aylığı almaya hak kazanabilirsiniz.

#7
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Bu sayede sanki bir sosyal güvenlik kurumuna bağlıymışsınız ve zorunlu sigortalıymışsınız gibi her ay düzenli primleri öderseniz; gerekli şart ve koşulların yerine getirdiğinizde emekli olabilir, emekli aylığı almaya hak kazanabilirsiniz.

#8
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Bu sayede sanki bir sosyal güvenlik kurumuna bağlıymışsınız ve zorunlu sigortalıymışsınız gibi her ay düzenli primleri öderseniz; gerekli şart ve koşulların yerine getirdiğinizde emekli olabilir, emekli aylığı almaya hak kazanabilirsiniz.

#9
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Peki, nasıl isteğe bağlı sigortalı olacaksınız? İlk defa isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), ‘isteğe bağlı sigortası giriş bildirgesi’ni doldurmaları yeterli.

#10
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Bildirgeyi doldurduktan sonra hangi ilde ikamet ediyorsanız oranın SGK merkezine ya da il müdürlüğüne başvurulması gerekiyor.

#11
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Başvuruyu yaptıktan ve SGK da başvuruyu kabul ettikten sonra artık sigortanız başlıyor. Geçmişte isteğe bağlı sigortalı olup da iptal eden ya da sistemden çıkanlar yeniden başvurabilirler.

#12
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Bunun için de yine SGK’ya, sigortalılığın yeniden başlaması için talep dilekçesi ile başvurmak yeterli.

#13
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar, Bağ-Kur kapsamında, bir başka deyişle de 4/B’li oluyorlar. Hal böyle olunca da Bağ-Kurlu’ların sahip olduğu şartlara tabi oluyorlar.

#14
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Yani, isteğe bağlı sigortalı olduğunuzda Bağ-Kur’a prim ödeniyormuş sayılıyor ve emeklilik koşulları da buna tabi oluyor. Yani, 9000 gün (25 yıl) prim ödeyeceksiniz ve 65 yaşında emekli olacaksınız.

#15
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

İsteğe bağlı sigorta yaptıranlar aylık ödeyecekleri prim tutarını kendileri belirliyor. En az ödenecek prim ise brüt asgari ücretin yüzde 32’si. Bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplarsak, isteğe bağlı sigorta yaptıracakların en düşük ödeyeceği aylık prim tutarı 4.292 lira.

#16
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Ödediğiniz primin de yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si de genel sağlık sigortası primi olarak ödeniyor.

#17
Foto - Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

İsterseniz, daha yüksek de prim ödeyebilirsiniz. Bunun da üst limiti, brüt asgari ücretin 7.5 katının, yüzde 32’si. Brüt asgari ücret bugün için 13.414 lira olduğuna göre, ödenecek en yüksek aylık prim 32 bin 193 lira. En düşük 4.292 lira ile en yüksek 32 bin 193 lira arasında bir tutarı prim olarak ödediğinizde isteğe bağlı sigortalı olabiliyorsunuz.

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