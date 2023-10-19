Bu kadarını beklemiyordu: Çalışmadan emekli olunuyor! Yüz binlerce vatandaşı kapsıyor Şok gelişme... Telaffuz edilen rakam herkesi sarsacak

Emeklilik ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çalışmadan emeklilik fırsatı sunuluyor. SSK, Bağ-Kur gibi herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmayan ve zorunlu sigortalı olmayı gerektirmeyecek şekilde çalışanlar ile sigortalı olarak çalışmakla birlikte bir ay içinde 30 günden az çalışan veya part-time çalışanlar; 18 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile isteğe bağlı sigortalı olabilirler. Sadece çalışmayanlar değil, çalışmaya ara vermiş olanlar ya da prim gün sayısı eksik olanlar da isteğe bağlı sigortalı olup, eksik prim gün sayılarını tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir. İşte merak edilen detaylar...