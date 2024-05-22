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Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

2024-05-22 12:57:06
Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

Muğla’da 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye geçen Yatağan ve Ortaca belediyelerinde eski personel, uzmanlık alanlarına bakılmaksızın alakasız birimlere sürgüne gönderiliyor. Mobbinge uğrayanlar arasında çöp toplama işine verilen Basın ve Halkla İlişkiler personeli dahi var. MUĞLA'DA Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerde mobbing, psikolojik şiddet ve sürgün iddiaları gündeme bomba gibi düştü. AK Parti'den CHP'ye geçen Yatağan Belediyesi'nde yaklaşık 60 personel, uzmanlık alanlarına bakılmaksızın Belediyede başka bölgelerde bulunan çeşitli görevlere sürüldü. MHP'den CHP'ye geçen Ortaca Belediyesi'nde de birçok personelin görev yerleri değiştirildi.

#1
Foto - Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

ÇALIŞANLAR HUZURSUZ ÇALIŞANLAR, işten çıkarılma korkusu nedeniyle sürgün edildikleri görevleri kabul etmek zorunda kalırken, duruma tepki gösteren bazı çalışanlar ise, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uygulanan mobbing ve sürgünlerden haberi var mı" diye sordu. Yaşanan bu haksız uygulama karşısında konuşan önceki dönem Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz de, "Yatağan Belediyesi'nde liyakattan ziyade siyasi ceza veriliyor. Bu yanlıştan dönülmeli" dedi. Seçim öncesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet edeceklerini söyleyerek oy isteyen ve "hiç bir çalışan belediye görevlisinin işine son verilmeyecek" diye söz veren Yatağan Belediye başkanı CHP'li Mesut Günay, göreve geldikten sonra yapılan ilk personel toplantısında da "Söz veriyorum kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" dedi.

#2
Foto - Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

Ancak Günay, toplantının ardından ilk iş olarak aralarında başta makam şoförü, özel kalem çalışanları sekreterler, muhasebe, basın ve halkla ilişkiler, teknik servis çalışanlarının yer aldığı çeşitli birimlerde görevli yaklaşık 60 belediye kadrolu personelinin görev yerlerinin jet hızıyla değiştirilmesi talimatını verdi. Görev yerleri değiştirilen ve mesleki olarak ilgisi olmayan birimlere gönderilen bazı çalışanlar rapor alırken, zor durumda olan çalışanlar ise işten çıkarılma korkusu nedeniyle mecburen yeni işlerini kabul etti. Seçimler sonrası CHP'li Evren Tezcan'ın göreve gelmesinin ardından Ortaca Belediyesi'nde de çalışanlara mobbing uygulandığı iddia edildi. Bazı memur ve şirket çalışanlarının Dalyan Mahallesinde, Dalyan'dakilerin ise Ortaca'da görevlendirildiği de öğrenildi.

#3
Foto - Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

60 PERSONELİN YERİ DEĞİŞTİRİLDİ Makam şoförü ve yardımcı şoför, muhasebeci, kaynak ustası, operatör görevi yapan bazı çalışanlar Temizlik İşleri Müdürlüğüne, Basın Halkla İlişkiler Birimi çalışanı bir başka kişi de cenaze ve düğünlere masa sandalye taşıma görevine verildi. Liyakatın göz ardı edildiği atamalarda alanında uzman yaklaşık 60 personelin yeri değiştirildi.

#4
Foto - Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

ÇÖP TOPLAMA BİRİMİNE SÜRÜLDÜ Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışanı gazeteci Cavit Yıldırım da Temizlik İşleri Müdürlüğüne sürülenler arasında. Yerel seçimlerin ardından Yıldırım için mobbing süreci başladı. Ege Gazeteciler Federasyonu Denetim Kurulu Üyesi olan Yıldırım, rahatsızlığı nedeniyle 8 Mayıs'ta doktor raporu aldı

#5
Foto - Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

İstirahat eden Yıldırım, 9 Mayıs'ta belediyenin İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nden gelen telefonla şok yaşadı. Telefonda kendisinin Temizlik İşleri Müdürlüğü çöp toplama biriminde görevlendirildiği haberini alan Yıldırım, raporlu olduğu için henüz bu göreve başlamadı.

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