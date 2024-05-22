Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!

ÇALIŞANLAR HUZURSUZ ÇALIŞANLAR, işten çıkarılma korkusu nedeniyle sürgün edildikleri görevleri kabul etmek zorunda kalırken, duruma tepki gösteren bazı çalışanlar ise, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uygulanan mobbing ve sürgünlerden haberi var mı" diye sordu. Yaşanan bu haksız uygulama karşısında konuşan önceki dönem Yatağan Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Toksöz de, "Yatağan Belediyesi'nde liyakattan ziyade siyasi ceza veriliyor. Bu yanlıştan dönülmeli" dedi. Seçim öncesi sosyal belediyecilik anlayışıyla halka hizmet edeceklerini söyleyerek oy isteyen ve "hiç bir çalışan belediye görevlisinin işine son verilmeyecek" diye söz veren Yatağan Belediye başkanı CHP'li Mesut Günay, göreve geldikten sonra yapılan ilk personel toplantısında da "Söz veriyorum kimsenin ekmeğiyle oynamayacağız" dedi.