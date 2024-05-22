2024-05-22 12:57:06 Bu kadar olmaz dedikçe oluyor: CHP'li başkanlardan 'toplu sürgün' sistemi!
Muğla’da 31 Mart’ta Cumhur İttifakı’ndan CHP’ye geçen Yatağan ve Ortaca belediyelerinde eski personel, uzmanlık alanlarına bakılmaksızın alakasız birimlere sürgüne gönderiliyor. Mobbinge uğrayanlar arasında çöp toplama işine verilen Basın ve Halkla İlişkiler personeli dahi var. MUĞLA'DA Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyelerde mobbing, psikolojik şiddet ve sürgün iddiaları gündeme bomba gibi düştü. AK Parti'den CHP'ye geçen Yatağan Belediyesi'nde yaklaşık 60 personel, uzmanlık alanlarına bakılmaksızın Belediyede başka bölgelerde bulunan çeşitli görevlere sürüldü. MHP'den CHP'ye geçen Ortaca Belediyesi'nde de birçok personelin görev yerleri değiştirildi.