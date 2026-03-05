“Bu işin ustası Türkler” deyip satın aldılar! Yerli ve milli gururumuz T-129 ATAK’lar, dost ülkeye sessiz sedasız teslim edildi

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği tarihi bir eşiği daha aşarak, yerli ve milli imkanlarla üretilen 3 adet T-129 ATAK helikopterinin Mogadişu yönetimine teslim edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Bir yıldır Türkiye’de eğitim alan Somalili pilotların kontrolündeki helikopterler, ülkeye ulaşır ulaşmaz terör örgütü El-Şebab hedeflerine yönelik operasyonlarda kritik rol üstlenerek teröristlere ağır darbe indirdi.

Somali, Türkiye'nin Doğu Afrika ülkesine yönelik artan askeri desteğinin bir parçası olarak Türkiye'den üç adet T-129 ATAK helikopteri teslim aldı. Bu gelişme, Ankara ile Mogadişu arasındaki savunma iş birliğinin yeni bir aşamaya girdiğini gösteriyor.

Teslimat, iki ülke arasında Şubat 2024'te imzalanan savunma anlaşmasının bir parçası olarak gerçekleşti. Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin Mogadişu'da bir deniz gücü oluşturmasına olanak tanırken, Somali Donanması için iki adet çok amaçlı helikopteri de kapsıyor. Ayrıca Türkiye'nin yaklaşık bir yıldır Somalili pilotları T-129 ATAK helikopteri kullanımı konusunda eğittiği bildiriliyor.

Helikopterlerin Somali'ye ulaşmasının ardından kısa süre içinde operasyonlarda kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. T-129 ATAK helikopteri, özellikle El-Şebab hedeflerine yönelik saldırılarda görev alarak Somali ordusuna hassas vuruş kabiliyeti kazandırdı. Helikopterlerin Mogadişu başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde uçuş yaptığı da gözlemlendi. Türk savunma sanayisinin önemli platformlarından biri olan T-129 ATAK helikopteri, İtalyan Agusta A129 Mangusta platformu temel alınarak geliştirildi. Ancak helikopter, Türk yapımı aviyonik sistemler, görev yazılımı ve silah entegrasyonlarıyla modernize edildi. İki adet turbomil motorla çalışan platformda 20 mm üç namlulu döner top bulunuyor. Ayrıca tanksavar füzeleri ve 70 mm lazer güdümlü roketler gibi çeşitli mühimmatları taşıyabiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin Somali'ye yönelik terörle mücadele desteğini genişletmeye devam edeceğini ifade etmişti. Somali'de faaliyet gösteren El-Şebab örgütü ise sivil ve devlet hedeflerine yönelik saldırılarını sürdürmeye devam ediyor.

2025 yılının ortalarına gelindiğinde Türkiye'nin Somali ordusunu desteklemek amacıyla ülkede yaklaşık 500 askeri personel bulundurduğu bildiriliyor. Ayrıca Somali ve Türk güçlerinin operasyonlarını desteklemek için Bayraktar TB2 ve Akıncı insansız hava araçları da aktif olarak kullanılıyor. En az iki Akıncı İHA Mart 2025'te Somali'ye teslim edilirken, TB2'ler 2022 yılından bu yana Somali Milli Ordusu envanterinde bulunuyor ve El-Şebab'a karşı operasyonlarda görev yapıyor.

Türkiye, askeri iş birliğinin yanı sıra Somali'deki etkisini farklı alanlarda da artırıyor. İki ülke arasında imzalanan enerji arama anlaşması Türkiye'nin ülkedeki stratejik rolünü güçlendiren adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Bugüne kadar binlerce Somalili askeri eğiten Türkiye, uzun vadede Somali ordusunun yaklaşık üçte birini eğitmeyi hedefliyor.

Son gelişmeler, T-129 ATAK helikopteri gibi ileri teknoloji platformların Somali ordusuna kazandırılmasıyla Türkiye-Somali savunma ortaklığının daha da derinleştiğini ortaya koyuyor.

