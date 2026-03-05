“Bu işin ustası Türkler” deyip satın aldılar! Yerli ve milli gururumuz T-129 ATAK’lar, dost ülkeye sessiz sedasız teslim edildi
Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği tarihi bir eşiği daha aşarak, yerli ve milli imkanlarla üretilen 3 adet T-129 ATAK helikopterinin Mogadişu yönetimine teslim edilmesiyle yeni bir boyuta taşındı. Bir yıldır Türkiye’de eğitim alan Somalili pilotların kontrolündeki helikopterler, ülkeye ulaşır ulaşmaz terör örgütü El-Şebab hedeflerine yönelik operasyonlarda kritik rol üstlenerek teröristlere ağır darbe indirdi.