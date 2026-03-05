“Bu işin ustası Türkler” deyip satın aldılar! Yerli ve milli gururumuz T-129 ATAK’lar, dost ülkeye sessiz sedasız teslim edildi

Helikopterlerin Somali'ye ulaşmasının ardından kısa süre içinde operasyonlarda kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. T-129 ATAK helikopteri, özellikle El-Şebab hedeflerine yönelik saldırılarda görev alarak Somali ordusuna hassas vuruş kabiliyeti kazandırdı. Helikopterlerin Mogadişu başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerinde uçuş yaptığı da gözlemlendi. Türk savunma sanayisinin önemli platformlarından biri olan T-129 ATAK helikopteri, İtalyan Agusta A129 Mangusta platformu temel alınarak geliştirildi. Ancak helikopter, Türk yapımı aviyonik sistemler, görev yazılımı ve silah entegrasyonlarıyla modernize edildi. İki adet turbomil motorla çalışan platformda 20 mm üç namlulu döner top bulunuyor. Ayrıca tanksavar füzeleri ve 70 mm lazer güdümlü roketler gibi çeşitli mühimmatları taşıyabiliyor.