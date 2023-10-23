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Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

2023-10-23 13:27:41
Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

Son zamanlardaki zam haberleri dolayısıyla yüzbinlerce insan indirim haberlerini duyunca seviniyor. Bu indirim ise resmen herkesi birbirine düşürecek. BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan havalara uçuyor. İşte BİM’in yeni indirim kataloğu… BİM, her hafta aktüel ürün kataloğunu yayınlıyor. Bu hafta ise 27 Ekim kataloğu yayınlandı. Elektronik eşyalardan ev eşyalarına kadar birçok üründe yapılan indirimler merak konusu oldu. Özellikle de bu hafta HP Notebook fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. İşte BİM 27 Ekim kataloğu…

#1
Foto - Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

27 EKİM İNİDİRİMLİ ÜRÜNLER Dijitsu 55" UHD Smart Tv 9.399 TL Dijitsu 43" FHD Android Tv 5.599 TL HP 7N4W2AA Notebook 12.999 TL HP 516 AIO Tanklı Yazıcı 5.299 TL Casper VIA M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set 265 TL Polosmart Sessiz Kablosuz Mouse 119 TL Hypergear Xpods Pro Tws Kulaklık 379 TL Hypergear Tws Kulak İçi Kulaklık 179 TL Polosmart Akıllı Saat 399 TL House Pratik Uzay Figürlü Işıklı Kumbara 299 TL House Pratik Tesla Işıklı Plazma Küre 229 TL Polosmart Akım Korumalı Uzatma Kablosu 199 TL House Pratik 8,5" Elektronik Mıknatıslı Yazı Tahtası 119 TL Polosmart Telefon - Tablet Standı 75 TL House Pratik Şarj Edilebilir El Feneri 74,50 TL Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.999 TL Luxell XXL 7.5 Litre Fastfryer 2.499 TL Kumtel Ütü ve Kırışık Giderici 599 TL

#2
Foto - Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

MGS Oyuncak 3 Katlı Otopark 299 TL Baby Alive Yüzücü Bebeğim Sunny 229 TL Piccolo Mondi Mini Blok Süper Arabalar 179 TL MGS Oyuncak Bloklu Tren Seti 179 TL Bez Bebek 45 cm 129 TL Taşıyıcı Kamyon Damperli 129 TL MGS Oyuncak Veteriner Dükkanı 99 TL Molmo İtfaiye Aracı 99 TL Küvette Bebek 79 TL LC Mini Taşıt ve Helikopter 59 TL Gokidy Sök-Tak Araçlar 44,50 TL MGS Robota Dönüşen Arabalar 39,50 TL Smartland Dough Kovalı Oyun Hamuru Seti 150 gr 34,50 TL

#3
Foto - Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

İnkılap Karma Aktivite Kitapları 27,50 TL Animasyon Balon Seti 22,50 TL Karma Hikaye Kitapları 15,50 TL Ayyıldızlı Balon 9,50 TL Casilda Home Desenli Çift Kişilik Yorgan 349 TL Casilda Home Desenli Tek Kişilik Yorgan 299 TL Sarar Battaniye Çift Kişilik Battaniye 175 TL Sarar Battaniye Tek Kişilik Battaniye 155 TL Armürlü Çok Amaçlı Çift Kişilik Yatak Örtüsü 149 TL Molinella Microfiber Yastık 69 TL Flanel Yastık Kılıfı 2'li 69 TL Casilda Home Puf 219 TL Casilda Home Kadın Eşofman Takımı 199 TL Kadın / Erkek Fermuarlı Polar Yelek 119 TL Çocuk Fermuarlı Polar Yelek 99 TL Polar Eldiven 52,50 TL Polar Kesik Parmak Eldiven 52,50 TL Polar Bere 39,50 TL Boyunluklu Polar Bere 39,50 TL

#4
Foto - Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

Jakarlı Masa Örtüsü79 TL Gütermann Tekstil Yapıştırıcısı 89 TL Çamaşır Yıkama Filesi 14,50 TL Demlematik 14,50 TL Altın Başak Dikiş Seti 89 TL Altın Başak Dikiş İpi Blister 5'li 55 TL Altın Başak Dantel İpliği 100 gr 32,50 TL Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 7,50 TL Üçbaşak Makara 79 TL Ören Bayan Yazma 49,50 TL Ören Bayan Ponponlu Şapka Örme Seti 49,50 TL Ören Bayan Fırfırlı Dikişsiz Bone 34,50 TL Ören Bayan Lastik Çeşitleri 34,50 TL Düz Dikişsiz Bone 24,50 TL

#5
Foto - Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

Ören Bayan Dikiş ve Örgü Ürünleri 14,50 TL Paşabahçe Ayaklı Patisserie Tabak 32 cm 129 TL Paşabahçe 12 Parça Melis Çay Seti 119 TL Paşabahçe Aurora Büyük Oval Kase 1800 cc 119 TL Paşabahçe Borcam Oval Kapaklı Tencere 2850 cc 109 TL Paşabahçe Woody Kavanoz 1130 cc 95 TL Paşabahçe Borcam Casseroles Kapaklı Tencere 1870 cc 89 TL Paşabahçe Bouquet Kase 6'lı 89 TL Paşabahçe Woody Kavanoz 860 cc 85 TL Paşabahçe Woody Kavanoz 575 cc 75 TL

#6
Foto - Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

Paşabahçe Homemade Yağlık/Sirkelik 2'li 75 TL Paşabahçe Aurora Kase 3'lü 69 TL Paşabahçe Maxi Patisserie Servis Tabağı 37 cm 69 TL Paşabahçe Borcam Baton Kek Kalıbı 1630 cc 69 TL Paşabahçe Nova Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 59 TL Paşabahçe Frigo Bölmeli Tereyağlık 480 cc 55 TL Paşabahçe Nova Meşrubat Bardağı 3'lü 44,50 TL Paşabahçe Patisserie Servis Tabağı 42,50 TL Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 34,50 TL Paşabahçe Invitation Oval Kase 33 cm 32,50 TL Paşabahçe Iconic Kase 1540 cc 27,50 TL

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