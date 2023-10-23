Bu indirim herkesi birbirine düşürecek! BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan koşuyor

Son zamanlardaki zam haberleri dolayısıyla yüzbinlerce insan indirim haberlerini duyunca seviniyor. Bu indirim ise resmen herkesi birbirine düşürecek. BİM’den öyle bir kampanya geldi ki herkes o günü bekliyor… Fiyatları duyan havalara uçuyor. İşte BİM’in yeni indirim kataloğu… BİM, her hafta aktüel ürün kataloğunu yayınlıyor. Bu hafta ise 27 Ekim kataloğu yayınlandı. Elektronik eşyalardan ev eşyalarına kadar birçok üründe yapılan indirimler merak konusu oldu. Özellikle de bu hafta HP Notebook fiyatı görenleri şaşkına çevirdi. İşte BİM 27 Ekim kataloğu…