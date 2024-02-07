Bu ilimizde evi, arsası, toprağı olanlar yaşadı! Herkes şaşkın, 25 milyondan söz ediliyor

Pandemi sonrası bu bölgelere yönelimin hem arazi fiyatlarının artmasına, hem de metrekare birim fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ifade eden TÜGEM İl Başkanı Akkoca, “Çanakkale doğal, tarihi güzellikleriyle birlikte Türkiye’nin gözbebeği bir noktası. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de yapılmasıyla ulaşımın kolaylaşması, İstanbul’dan buraya gelecek vatandaşlarımızın deprem korkusuyla, hatta son günlerde duyduğumuz yağma korkusuyla burayı tercih etmeleri de Çanakkale’deki fiyatların taleple birlikte artmasını da sağladı. 1915 Çanakkale Köprüsü’nün etkisi ile birlikte Lapseki köylerinde çok ciddi hem tarlalarda hem de arsalarda fiyat artışlar gördük tabii Çanakkale Merkezi’nde arkeo köyleri var. Batak Ovası dediğimiz Tevfikiye, Çıplak gibi köyler, bu köylerde de arsa araziler fiyatları oldukça yüksek. Artık bugün geldiğimiz noktada 400-500 lira dönümüne ancak tarla, araziler bulabiliyoruz. Arsalar da zaten 10 bin liranın altında neredeyse arsa bulmak mümkün değil, imarlı arsalar da böyle bir fiyatlar var.