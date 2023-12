Bu ikili suçluların kabusu oldu

Trabzon İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Duman ve Limon isimli narkotik arama köpekleri suçlulara göz açtırmıyor. Şehrin 18 ilçesinde yapılan operasyonlarda başarılı çalışmaları ile jandarmanın adeta eli-ayağı olan süper ikili uyuşturucu satıcılarının korkulu rüyası olmayı sürdürüyor. Her gün kendileri için hazırlanan özel parkurda eğitmenleri eşliğinde görev anında karşılaşılacak ve ortaya çıkacak her türlüğü zorluğu aşmak, görevi başarıyla tamamlamak için hazırlanan Duman ile Limon, jandarmanın 'can dostlarımız' dedikleri destekçisi oldu.