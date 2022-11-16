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Sağlık
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Bu içecek kanserle savaşıyor

2022-11-16 20:07:30
Bu içecek kanserle savaşıyor

Yemeklerde ve hamur işlerinde kullanılan ıspanağın faydaları saymakla bitmiyor. Ispanak suyu kansere bile şifa oluyor.

#1
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Faydası bakımından çizgi filmlere bile konu olmuş, en iyi antioksidan kaynaklarından biri olan ıspanak, hemen hemen her sofrada yer alıyor.

#2
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

En bilinen faydası ise demir deposu olmasıdır. Demir eksikliği olan kişilerin bol bol kullanması gereken ıspanağın sayısız faydaları da bulunmaktadır. Ispanak özellikle kış aylarında tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı direnci artırır.

#3
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Ispanağın faydaları dışında ıspanak suyu da şifa kaynağı olarak kullanılır. Yüksek antioksidan içermesi, vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı olur. Peki ıspanak suyunun faydaları nelerdir? Nasıl hazırlanır? İşte detaylar...

#4
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Ispanak suyu faydaları Bağırsak ile ilgili sıkıntı yaşayanlar için ıspanak suyu bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur. Ispanak içerisinde yer alan mineraller alkali olduğundan dolayı insan sağlığına olumlu dokunuşlar yapar. Ispanak suyu kanserle en iyi şekilde savaşır. Böylelikle kanser olma riskinizi ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kansere karşı oldukça koruyucu özelliğe sahiptir. Rahatlatıcı ve enerji seviyesini arttırmada etkili özelliğe sahiptir. A vitamini bakımından son derece zengin bir besin kaynağıdır. Ispanak suyunu tüketerek A vitamin takviyenizi kolayca gerçekleştirmiş olursunuz.

#5
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Ispanak suyu cilde faydasıyla da bilinir. Cilt güzelliğini önemseyenler ıspanak suyunu cilt içinde gönül rahatlığıyla kullanabilir. Cildin ultraviyole ışınlarına maruz kalmasından dolayı lekelenme, çabuk kırışıklık gibi durumlar söz konusu olabilir. Güneş ışınlarına karşı son derece koruyucu bir katman oluşturmasından dolayı ıspanak suyu tüketilmesi tavsiye edilir. Güneş hasarının ciltte etkisini yok etmeye yardımcı olur.

#6
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Özellikle oluşabilecek cilt kanserine karşı oldukça koruyucu bir görevi bulunur. Güneşin sebebiyet vereceği dermal bozukluklarının iyileştirilmesine yardımcı olur. Cildin ölü derinin atılarak yenileşmesini sağlar.

#7
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Ölü deri giderek cildin kendisini yenilemesi sağlamış olur. Doğal cilt bakımı denildiğinde en iyi sebzelerden biridir.

#8
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

-Ispanak suyu nasıl hazırlanır?- Ispanak yaprakları tek tek ayıklandıktan sonra 5-6 dakika sirkeli suda bekletilir ve bol su ile yıkanır.

#9
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Ardından yıkanan yapraklar su dolu tencerenin içine atılarak 10 dakika kaynatılır. Ilıdıktan sonra gün içinde 2-3 bardak içilebilir. Ispanak suyu, aralıklı olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. 1 hafta düzenli içildikten sonra birkaç gün ara verilmesi önerilir.

#10
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

-Ispanak suyu zayıflatır mı?- Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan ıspanak suyu, bağırsakların düzenli çalışmasına destek sağlar.

#11
Foto - Bu içecek kanserle savaşıyor

Kabızlıktan oluşan şişkinlik ve ödemin atılmasına yardımcı olur. Ispanak, uzun süre tok tuttuğu, vitamin ve mineral kaynağı olduğu için sağlıklı kilo vermeye yardım eder.

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