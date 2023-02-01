Bu hataya düşmeyin! Sizin listeleriniz de şimdiden yandı mı?

Değişim ihtiyacı yoğunken neden değişimi gerçekleştirilemediğine de değinen Psikolog Baş, "Çünkü değişim, kendi içerisinde konforlu alandan çıkıp, yeni bir alan hayata eklemeyi gerektirir. Hepimizin alıştığı ve güvenli saydığı bir alan vardır. Bu alan, alıştığımız ve sıradanlaşmış her şeyi kapsar. Bir süre sonra otomatikleşmiş davranış silsilesine dönüşebilir bu alan içerisinde yaptığımız davranışlar. Bize zarar verse de yapması kolaydır, alışılmıştır. İsmi güvenli alan olsa da o alan zamanla güvensizleşebilir" ifadelerini kullandı. Yeni yılda sigarayı bırakma kararı veren birini örnek gösteren Psikolog Baş, bu kişinin ilk öfke atağında kendisini sigarayı yakarken bulabileceğini, o an, başka bir çözüm aramaktansa alışılagelmiş kolay çözüme yönelmeyi tercih edeceğini ve zamanla bu alışılmış kolay çözümlerin, güvensiz çözümlere dönüşeceğini ifade etti.