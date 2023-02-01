Bu hataya düşmeyin! Sizin listeleriniz de şimdiden yandı mı?

Yeni yıl başlarken pek çok kişinin yeni kararlar, yeni hedefler listesi hazırladığına değinen Psikolog Hande Nacar Baş, yılın ilk ayı bitmeye yüz tuttuğunda, bu listenin genellikle bir başarılamayan hedefler listesine dönüştüğünü ifade etti. Hedeflenen değişimi hayata geçirmek için konfor alanından çıkmak gerektiğini belirten Psikolog Baş, çözümü kolay olanı değil zor olanı tercih edebilmek gerektiğini söyledi. Değişimin, insan için kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Acıbadem Adana Hastanesinden Psikolog Hande Nacar Baş, "İnsan, daha iyi bir hayat yaşamak için kendini vakti geldiğinde değiştirmeli, yenilemelidir. Kendinizde var olan değişim ihtiyacını bildiğinizden, geriye motive olacağınız zamanı belirlemek kalır" dedi.