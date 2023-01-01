Bu hataları sakın evinizde yapmayın!

Vinil diskler ve Polaroid kameralar gibi geçmişten gelen öğeler, ara sıra hayatımıza geri dönmeye devam ediyor. Projektörler de şu anda popülerlik kazanıyor. Projektörde film izlerken başka duygular yaşayacağınıza inanıldığı için TV yerine sıklıkla satın alınabiliyor. Ancak, projektörlerin bir takım dezavantajları bulunuyor. Her şeyden önce, bunun için özel bir ekrana veya en azından hafif bir duvara ihtiyacınız var. İkincisi, çok fazla ışık nedeniyle gündüz bir şey izlemek oldukça zordur. Bu, karartma perdeleri satın almanız gerekeceği anlamına gelir. Ayrıca projektör için aksesuar satın almak gerekir. Sonuç olarak, bakımı ve servisi bir TV setinden daha pahalıya mal olacaktır.