Bu hataları sakın evinizde yapmayın!

Sabah'da yer alan haberde başta parlak mutfak dolapları olmak üzere pek çok unsurdan kaçılması gerektiği ifade ediliyor. Parlak, paslanmaz çelikten yapılmış mutfak mobilyaları, fotoğraflarda mükemmel görünebilir. Buzdolabı kulplarının, mikrodalga fırınların ve diğer öğelerin parlaklığı ise tüm dikkatleri üzerine çekebilir. Bununla birlikte, günlük yaşamda her şey çok daha sıradandır. Çünkü metal yüzeylerde kir, çok hızlı bir şekilde birikme eğilimindedir. Buzdolabını ıslak elle açtığınızda, kulpu lekelerle kaplanır. Mikrodalga fırının kulplarındaki ve yanlarındaki yağ izlerinin oldukça düzenli olarak temizlenmesi gerekirken, çelik tezgahlar çok hızlı bir şekilde çiziklerle kaplanır. Temizleme işlemini kolaylaştırmak için mat mobilya, donanım ve aletleri tercih etmelisiniz.