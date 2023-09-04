2023-09-04 10:26:35 Bu hata yüzünden Adana boğuluyor
Adana’da bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anız nedeniyle göz gözü görmeyecek hale geldi.
Adana’da bilinçsiz çiftçilerin yaktığı anız nedeniyle göz gözü görmeyecek hale geldi.
Çukurova’da mısır hasadıyla birlikte anız yangınları da başladı. Devletin anız yakanlara para cezası vermesine rağmen, mazot ve işçilik masraflarını azaltarak toprağı en kısa sürede ekilebilir hale getirmek isteyen sorumsuz çiftçiler anız yakmaya devam ediyor.
Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi’nde dumanların metrelerce yükseldiği anız yangını sonrası göz gözü görmedi. Vatandaşlar bilinçsiz çiftçilere tepki gösterdi.
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