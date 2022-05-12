Bu gözlük içmeden sarhoş ediyor!

Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğunu hatırlatan Tekbıyıkoğlu, trafik farkındalığını ve etkinlikleri artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine baktığımız zaman her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Çok büyük bir rakam, 1 milyon 350 bin kişi dünya savaşı gibi. Bu kazalarda da yaklaşık 78 milyon kişi yaralanıyor. Bunların çok kısmı da ampute kalıyor. Engelli olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalıyor. 2015-2022 yılları arasında Türkiye’de trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 44 bin 392 gibi muazzam bir rakam. Şöyle söylemek istiyorum; bu bizim 40 yıllık terörle mücadele mazimizde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısından çok daha fazla. Bu ölüm istatistiklerinden her 100 ölümden 22 tanesi de yayaya ilişkin. Yayalarımızı kaybediyoruz. Yaya ölümlerinden de yüzde 58 civarındaki bir kazanın sebebiyet vermesinin sorumlusu yayalarımız."