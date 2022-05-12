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Sağlık
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Bu gözlük içmeden sarhoş ediyor!

2022-05-12 17:41:15
Bu gözlük içmeden sarhoş ediyor!

Kırıkkale'de "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla alkolün insanda bıraktığı etkiye dikkat çekmek amacıyla bir gösteri düzenlendi.

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Foto - Bir polis memuru tarafından da alkolün yaşattığı olumsuzluklar hakkında bilgilendirilme yapıldı. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için de

Bir polis memuru tarafından da alkolün yaşattığı olumsuzluklar hakkında bilgilendirilme yapıldı. Alkolün insanı nasıl etkilediğini göstermek için de "alkol simülasyon gözlüğü" ile uygulama yapıldı. Gözlüğü deneyen İHA muhabiri de şerit üzerinde yürümekte güçlük çekti.

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Foto - İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, 78 milyon kişinin de yaralandığını söyledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ndeki programda konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, 78 milyon kişinin de yaralandığını söyledi.

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Foto - Mayıs ayının ilk cumartesi günü

Mayıs ayının ilk cumartesi günü "Karayolu Trafik Güvenliği Günü", takip eden hafta ise "Karayolu Trafik Haftası" olduğunu hatırlatan Tekbıyıkoğlu, trafik farkındalığını ve etkinlikleri artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine baktığımız zaman her yıl ortalama 1 milyon 350 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Çok büyük bir rakam, 1 milyon 350 bin kişi dünya savaşı gibi. Bu kazalarda da yaklaşık 78 milyon kişi yaralanıyor. Bunların çok kısmı da ampute kalıyor. Engelli olarak hayatını devam ettirmek zorunda kalıyor. 2015-2022 yılları arasında Türkiye’de trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı 44 bin 392 gibi muazzam bir rakam. Şöyle söylemek istiyorum; bu bizim 40 yıllık terörle mücadele mazimizde kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısından çok daha fazla. Bu ölüm istatistiklerinden her 100 ölümden 22 tanesi de yayaya ilişkin. Yayalarımızı kaybediyoruz. Yaya ölümlerinden de yüzde 58 civarındaki bir kazanın sebebiyet vermesinin sorumlusu yayalarımız."

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Foto - Yayalarında bilinçli olmaları ve trafik kurallarına uymalarının son derece önemli olduğuna değinen Tekbıyıkoğlu,

Yayalarında bilinçli olmaları ve trafik kurallarına uymalarının son derece önemli olduğuna değinen Tekbıyıkoğlu, "Yaptığımız farkındalık çalışmalarında da yayalarda 5 adımda trafik güvenliği diye nereleri kullanmaları gerektiğini veya neyi kullanmamaları gerektiğini, trafikte kendi aralarında engel teşkil edebilecek cep telefonu veya kulaklık gibi cihazların kullanılmamasına yönelik emniyetimiz ve jandarmamızla beraber farkındalık çalışmalarını yaptık. Son 10 yılın 5 günlük tatillerinde de ülkemizdeki iyi gidişattan bahsetmek istiyorum. Ölümlerde yüzde 61 azalma var. Kazalarda yüzde 37 bir azalma var. Yaralamalı kazalarda da yüzde 47 civarında bir azalma var" diye konuştu. Etkinliğe, Vali Yardımcısı Hacı Mehmet Kara, Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, kurum müdürleri, sivil toplum kurulu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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