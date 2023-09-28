  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O ilimizde bakın nasıl mantar yetiştiriliyor

Tarhana çorbasını içmeden bir daha düşünün! İşte doğal yelten tarhanası...

"20 Eylül'de yerin altından fışkıracak" sözleriyle ses getiren Haluk Özdil'den şok itiraf: Beni kimse susturmadı ama...

O köy UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde

Dünyada en çok tüketen ülkeyiz! Dikkat bu gıdalardan uzak durun

Ünlü İspanya devinden açıklama geldi! Arda Güler hakkında çok net konuştu: Ancelotti açıkladı...

Fenerbahçe'ye gelmemişti! Şimdi 'Ah vah' çekiyor: Büyük hamle...

Uzmanından altın öneri! Bu alışkanlığı değiştiren kalp hastalıklarından korunur

Kemal Kılıçdaroğlu’nun planı hazır! Dikkat çeken Meral Akşener detayı: Yerel seçimlerden sonra…

Ünlü otomotiv devi ikinci el araçları yenileyip satışa çıkardı! Fiyatlar 227 bin liradan başlıyor
Yaşam
3
Bu gölün bir örneği daha yok

2023-09-28 10:10:46
Bu gölün bir örneği daha yok

Tarihe adını Otlukbeli Savaşı ile yazdıran Erzincan’ın Otlukbeli ilçesi, sadece Türkiye’de değil dünyada da eşine az rastlanan bir doğa harikasına ev sahipliği yapıyor.

#1
Foto - Bu gölün bir örneği daha yok

Maden sularının oluşturduğu traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliği ile “doğal anıt” unvanını hak ediyor. Ülkemizdeki diğer göllerden farklı özelliklere sahip olan bu göl, her yıl yüzlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kırmızı rengi ve muhteşem manzarası ile Otlukbeli Gölü dikkat çekiyor. Otlukbeli Gölünü ziyaret edenlere bilgiler aktaran yöre halkı, Otlukbeli’ye 7 kilometre uzaklıkta olan göl hakkında şu bilgileri verdi:

#2
Foto - Bu gölün bir örneği daha yok

“Deniz seviyesinden 1885 metre yükseklikte olan Otlukbeli Gölü’nün yüz ölçümü yaklaşık olarak 7500 metrekaredir. Derinliği 20 metre olan gölün uzunluğu mevsimine göre 150-160 metre, genişliği ise 30 ila 50 metre arasında değişiyor. Setler sayesinde oluşan gölde bol miktarda maden suları bulunuyor. Oluşum bakımından karst kaynaklarının değil, maden sularının oluşturduğu dünyanın tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bu özelliğiyle 612 sayılı Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı olarak ilan edilmiş ve “doğal anıt” olarak nitelendirilmiş. Kapladığı alan açısından “küçük” olarak nitelendirilen bu göl, taşıdığı özellikler bakımından oldukça büyüktür. Göl içerisine hem maden suları ve kükürtlü sular hem de dere tarafından beslenen tatlı sular karışıyor. Göldeki maden sularının romatizmal hastalıklar başta olmak üzere, kırık çıkık rahatsızlıklarında ve kadın hastalıklarının tedavisinde fayda sağladığı söyleniyor.”

Levi’s CEO’su deşifre etti: Karar verdiği tepki ve en yanlış şey! Dev ünlü isim pişman
Aktüel

Levi’s CEO’su deşifre etti: Karar verdiği tepki ve en yanlış şey! Dev ünlü isim pişman

Hazır giyim devi Levi’s yok olmaktan kurtarıp yeniden dünya devi haline getiren CEO en büyük pişmanlığını açıkladı. Charles Bergh şirketteki..
Selçuk Bayraktar Siyasete girecek mi? Dikkat çeken cevap
Gündem

Selçuk Bayraktar Siyasete girecek mi? Dikkat çeken cevap

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği soruya canlı yayında cevap verdi.
Putin'in aylık maaşı belli oldu! Duyan 'yok artık' diyecek
Dünya

Putin'in aylık maaşı belli oldu! Duyan 'yok artık' diyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aylık maaşı belli oldu. Putin aylık 9 bin dolar maaş alıyor. Bu da 246 bin liraya tekabül ediyor...
Çek Cumhuriyeti düşmanı korkutan kararı verdi: Lockheed Martin ve 24 adet uçağı! İlişkin duyurusu
Dünya

Çek Cumhuriyeti düşmanı korkutan kararı verdi: Lockheed Martin ve 24 adet uçağı! İlişkin duyurusu

ABD hükümeti F-35 savaş uçağı Çek Cumhuriyeti, F-35 savaş uçağı tedarikini onaylama kararı aldı. İlk etapta Çek Cumhuriyeti, 24 adet F-35 ..
Burkina Faso'da darbe girişimi
Dünya

Burkina Faso'da darbe girişimi

Burkina Faso askeri yönetimi, 26 Eylül'de bir darbe girişimin bastırıldığını açıkladı.
Türk şirketini tercih ettiler: Rus ve Arap ülkelerine triko ihraç... Çorum'da uluslararası piyasa talebi var
Ekonomi

Türk şirketini tercih ettiler: Rus ve Arap ülkelerine triko ihraç... Çorum'da uluslararası piyasa talebi var

Çorum, yerli tekstil sektöründeki inovatif atılımlarıyla adından söz ettiriyor. Yatırım

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23