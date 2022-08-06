  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Doğa
5
Bu gölü gören buradan vazgeçemiyor

2022-08-06 13:21:54
Bu gölü gören buradan vazgeçemiyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Bozcaarmut Göleti, hafta sonları ziyaretçilerini ağırlıyor.

#1
Foto - İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü yakınlarında bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı gölet, temiz havasıyla ziyaretçilerine adeta huzur veriyor.

İlçeye bağlı Bozcaarmut köyü yakınlarında bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı gölet, temiz havasıyla ziyaretçilerine adeta huzur veriyor.

#2
Foto - Gölet, güzel manzarası ve ulaşım kolaylığı sebebiyle kentin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor.

Gölet, güzel manzarası ve ulaşım kolaylığı sebebiyle kentin stres ve gürültüsünden uzak, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor.

#3
Foto - Doğaseverler, günübirlik kamp imkanı sunan gölet çevresinde yürüyüş yapıyor. Gölete gelen ziyaretçilerden Ekrem Cebe, AA muhabirine, bölgenin atmosferinden çok etkilendiğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte Eskişehir'den bölgeye geldiğini anlatan Cebe,

Doğaseverler, günübirlik kamp imkanı sunan gölet çevresinde yürüyüş yapıyor. Gölete gelen ziyaretçilerden Ekrem Cebe, AA muhabirine, bölgenin atmosferinden çok etkilendiğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte Eskişehir'den bölgeye geldiğini anlatan Cebe, "Yıllardan beri takip ettiğimiz, gelmek istediğimiz bir yerdi. Nasip bugüneymiş. Havası ve manzarası çok güzel, oksijenden adeta başımız döndü. Manzarası tam fotoğraf çekmelik. Ulaşımı kolay. Uzak mesafe bile olsa gelip görmeye değer bir yer." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Fotoğraf çekimi için Bozcaarmut Göleti'ni tercih eden Oğuz Gürcan da sünnet düğünü çekimleri için gölete geldiklerini dile getirdi. Göletin doğasına ve yansımalarına hayran kaldıklarını dile getiren Gürcan,

Fotoğraf çekimi için Bozcaarmut Göleti'ni tercih eden Oğuz Gürcan da sünnet düğünü çekimleri için gölete geldiklerini dile getirdi. Göletin doğasına ve yansımalarına hayran kaldıklarını dile getiren Gürcan, "Sünnet düğünümüz vardı, fotoğraf çekinmek için civarlarda en güzel yerin Bozcaarmut olduğunu düşündük ve buraya fotoğraf çekimine geldik." diye konuştu.

Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması
Gündem

Rusya'dan flaş Bayraktar SİHA açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Soçi kentinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen gör..
Akaryakıtta indirim! Uzman isim Türkiye'ye beklenen motorin, benzin ve lpg müjdesini verdi
Ekonomi

Akaryakıtta indirim! Uzman isim Türkiye'ye beklenen motorin, benzin ve lpg müjdesini verdi

Petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından benzin ve motorine indirim geldi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, petrol fiyatlarındaki ge..
Meral Akşener'den 'ahlaksız siyaset nasıl yapılır' dersi!
Siyaset

Meral Akşener'den 'ahlaksız siyaset nasıl yapılır' dersi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu ile mücadele mesajını çarpıtan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, adeta ahlaksız siyaset n..
Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!
Kadın - Aile

Porselen gibi bir cilde sahip olmak için uygulamanız gereken tarif!

Yağlı ve karma ciltlerin siyah noktaların oluşumu için daha uygun bir altyapıya sahip olduğu gerçeğini artık hepimiz biliyoruz. Gözeneklerin..
Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 5 gün sürecek
Gündem

Meteoroloji tüm Türkiye'yi uyardı! 5 gün sürecek

Meteorolojiden elde edilen son verilere göre, Türkiye genelinde 5 gün boyunca sağanak yağış bekleniyor.
Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat'taki gücü!
İSLAM

Mahmud Efendi Hazretleri'nin 28 Şubat'taki gücü!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, 28 Şubat döneminde İsmailağa Cemaati'nin yaşadığı zorlukları anlattı. Dr. Şenocak, sohbetinde, "Belalar ancak n..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23