2024-05-18 16:06:58 Bu göl kartpostalları aratmıyor
Tokat Reşadiye'de bulunan Zinav Gölü ziyaretçi akınına uğruyor. Kartpostallık manzaralar sunan göl, görenleri hayran bırakıyor.
Tokat Reşadiye'de bulunan Zinav Gölü ziyaretçi akınına uğruyor. Kartpostallık manzaralar sunan göl, görenleri hayran bırakıyor.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, eşsiz doğa manzaralarıyla ziyaretçilerini mest ediyor.
Reşadiye ilçesine 16 kilometre, Tokat il merkezine ise 172 kilometre uzaklıkta yer alan Zinav Gölü, ilkbaharın gelişiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kanyondan gelen küçük sularla beslenen Zinav Gölü, ortalama 1.5 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve 25 metre derinliğe sahip.
Göl, çevresindeki korunmaya alınmış orman alanı ile doğal güzelliklerini koruyor. Ziyaretçiler, burada çeşitli balık türlerini de gözlemleyebiliyor.
Doğa tutkunlarının ilgisini çeken Zinav Gölü, huzur dolu atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla özellikle fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.
Zinav Gölü, doğaseverler için sunduğu eşsiz güzelliklerle, Tokat ve çevresinde doğayla iç içe şehir karmaşasından kaçmak isteyenlerin başlıca tercihleri arasında yer alıyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23