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Yaşam
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Bu göl kartpostalları aratmıyor

2024-05-18 16:06:58
Bu göl kartpostalları aratmıyor

Tokat Reşadiye'de bulunan Zinav Gölü ziyaretçi akınına uğruyor. Kartpostallık manzaralar sunan göl, görenleri hayran bırakıyor.

#1
Foto - Bu göl kartpostalları aratmıyor

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bulunan Zinav Gölü, eşsiz doğa manzaralarıyla ziyaretçilerini mest ediyor.

#2
Foto - Bu göl kartpostalları aratmıyor

Reşadiye ilçesine 16 kilometre, Tokat il merkezine ise 172 kilometre uzaklıkta yer alan Zinav Gölü, ilkbaharın gelişiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kanyondan gelen küçük sularla beslenen Zinav Gölü, ortalama 1.5 kilometrekarelik bir alana yayılıyor ve 25 metre derinliğe sahip.

#3
Foto - Bu göl kartpostalları aratmıyor

Göl, çevresindeki korunmaya alınmış orman alanı ile doğal güzelliklerini koruyor. Ziyaretçiler, burada çeşitli balık türlerini de gözlemleyebiliyor.

#4
Foto - Bu göl kartpostalları aratmıyor

Doğa tutkunlarının ilgisini çeken Zinav Gölü, huzur dolu atmosferi ve muhteşem manzaralarıyla özellikle fotoğraf meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

#5
Foto - Bu göl kartpostalları aratmıyor

Zinav Gölü, doğaseverler için sunduğu eşsiz güzelliklerle, Tokat ve çevresinde doğayla iç içe şehir karmaşasından kaçmak isteyenlerin başlıca tercihleri arasında yer alıyor.

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