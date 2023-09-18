  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
#1
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

#2
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı.

#3
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar daha sonra damların üzerine serilerek kurutulmaya bırakılıyor.

#4
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

Değirmenlerde öğütülen bulgurlar kabuklarından ayrılıp, rüzgarda savrulduktan sonra da eski değirmen taşıyla öğütülerek ve elenerek kışlık erzak hazırlanıyor.

#5
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

Süleyman Öner, "Önce buğdayımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz, sonra bu gördüğünüz dev kazanlarda kaynatıyoruz.

#6
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

3 saat ateşte kaynatıp çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonrada damlarda seriyoruz. 2,3 gün kuruduktan sonra değirmene götürüp elde ediyoruz" dedi.

#7
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

#8
Foto - Bu gelenek yüz yıllardır sürüyor

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı
Dünya

Acil döviz bulmak için BAE'ye toprak teklif ettiler! Halk bu sefer ayaklandı

Afrika ülkesi Liberya, acil para bulmak amacıyla topraklarının yüzde 10'unu BAE'ye satma kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Garibaşvili'yi kabul etti! Görüşmeye FETÖ okulları konusu damga vurdu
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Garibaşvili'yi kabul etti! Görüşmeye FETÖ okulları konusu damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gürcistan Başbakanı Irakli Garibaşvili'yi kabulünde, Orta Korid..
Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü
Siyaset

Kadir Canpolat açıkladı: Osmanlı Ocaklarından HDP’yi bitirme formülü

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, "Biz HDP seçmeninin tamamına talibiz, HDP’yi bitireceğiz inşallah" dedi.
Dünyada dengeler her an değişebilir! Belçikalı şirket dev rezervi keşfetti, gözler bir anda Türkiye'ye döndü

Dünyada dengeler her an değişebilir! Belçikalı şirket dev rezervi keşfetti, gözler bir anda Türkiye'ye döndü
Savcılık harekete geçti! Küfürbaz Fatih Altaylı’ya kötü haber
Gündem

Savcılık harekete geçti! Küfürbaz Fatih Altaylı’ya kötü haber

Küfürbaz 28 Şubatçı Fatih Altaylı hakkında 6 aydan 4 yıla kadar iddianame düzenlendi.
Farah Zeynep Abdullah'tan Nagehan Alçı'ya olay sözler! Nagehan, bunun saçını başını yolar
Gündem

Farah Zeynep Abdullah'tan Nagehan Alçı'ya olay sözler! Nagehan, bunun saçını başını yolar

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Şu konjonktürde Yılmaz Güney’e başlayan saldırı kampanyasının sebebi Kürt olması" diyen gazeteci Nagehan Alçı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23