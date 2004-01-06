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Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz!

  • Süleyman Demirel & Nazmiye Demirel gençlik yılları

  • İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'in temizliğiyle birlikte incelemelerde bulunurken hatıra fotoğrafı çektirdi.

  • Başbakan Tansu Çiller

  • Bülent Ecevit hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi - 21 Haziran 1975

  • Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Devlet Olgunluk Diploması - 1943

  • Süleyman Demirel'in çocukluğu ..

  • Cumhurbaşkanı Özal, 22 Şubat 1990'da katıldığı bir açılışta eğlence merkezinde yer alan bazı oyuncakları denemişti.

  • SHP Lideri İnönü, ODTÜ Matematik Bölümünce düzenlenen seminere katılarak Pell Denkleminin Aritmetik Özellikleri konusunda ders verdi - 1990

  • CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve ailesi

  • İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu hizmetleri kolaylaştırmak için başlattığı "E-Tahsilat" hizmetini tanıttı - 2002

  • SHP Lideri Erdal İnönü ve eşi Sevinç İnönü Çorlu Mitingi'ne giderken seçim otobüsünde kumanya yedi - 1987

  • SHP Kurultayı'nda, Genel Başkan Yrd. Baykal ve kendisini destekleyen Fatma Girik, Tasnif sonucunu bekliyor - 1990

  • Suikast girişimi sonrası Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Özal güvenlik kordonunda - 1988

  • Muhsin Yazıcıoğlu

  • Kış-92 Tatbikatını Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Demirel ve Başbakan Yrd Erdal İnönü birlikte izledi (28 Şubat 1992)

  • Tuzla Sadıkoğlu Tersanesi'nde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım konuşma yaptı. (19 Nisan 2003)

  • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gemi Trafik Denetleme Dairesini ziyaret etti. (1 Temmuz 2003)

  • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gemi Trafik Denetleme Dairesini ziyaret etti. (1 Temmuz 2003)

  • AK Parti Grup Toplantısı (6 Oca 2004)

  • Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ak Parti Siirt Kadın kollarının kongresine katıldı. (15 Mart 2008)

Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

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