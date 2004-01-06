Bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz!
Süleyman Demirel & Nazmiye Demirel gençlik yılları
İBB Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç'in temizliğiyle birlikte incelemelerde bulunurken hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başbakan Tansu Çiller
Bülent Ecevit hükümetin manevi şahsiyetine hakaret ettiği gerekçesiyle ifade verdi - 21 Haziran 1975
Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekilliği Devlet Olgunluk Diploması - 1943
Süleyman Demirel'in çocukluğu ..
Cumhurbaşkanı Özal, 22 Şubat 1990'da katıldığı bir açılışta eğlence merkezinde yer alan bazı oyuncakları denemişti.
SHP Lideri İnönü, ODTÜ Matematik Bölümünce düzenlenen seminere katılarak Pell Denkleminin Aritmetik Özellikleri konusunda ders verdi - 1990
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve ailesi
İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu hizmetleri kolaylaştırmak için başlattığı "E-Tahsilat" hizmetini tanıttı - 2002
SHP Lideri Erdal İnönü ve eşi Sevinç İnönü Çorlu Mitingi'ne giderken seçim otobüsünde kumanya yedi - 1987
SHP Kurultayı'nda, Genel Başkan Yrd. Baykal ve kendisini destekleyen Fatma Girik, Tasnif sonucunu bekliyor - 1990
Suikast girişimi sonrası Başbakan Turgut Özal ve eşi Semra Özal güvenlik kordonunda - 1988
Muhsin Yazıcıoğlu
Kış-92 Tatbikatını Cumhurbaşkanı Özal, Başbakan Demirel ve Başbakan Yrd Erdal İnönü birlikte izledi (28 Şubat 1992)
Tuzla Sadıkoğlu Tersanesi'nde Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım konuşma yaptı. (19 Nisan 2003)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gemi Trafik Denetleme Dairesini ziyaret etti. (1 Temmuz 2003)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Gemi Trafik Denetleme Dairesini ziyaret etti. (1 Temmuz 2003)
AK Parti Grup Toplantısı (6 Oca 2004)
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım Ak Parti Siirt Kadın kollarının kongresine katıldı. (15 Mart 2008)