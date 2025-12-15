  • İSTANBUL
Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Türkiye'deki kuraklık korkulacak boyutlara ulaştı...

#1
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Yurdun birçok noktasında geciken yağışlar ve kurak havayla birlikte toprak adeta can çekişiyor.

#2
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Anadolu Ajansının (AA) "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasının ilk bölümünde, göldeki su seviyesinin durumu ve düşüşü önlemek üzere Sakarya'da kararlaştırılan tedbirler ele alındı.

#3
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan ve adını Sakarya'nın Sapanca ilçesinden alan göl, Arifiye ilçesinde başlayarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine uzanıyor.

#4
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Yüzölçümü 47 kilometrekare, en derin yeri ise 61 metre olan göl, özellikle güneyinden inen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı derelerinden besleniyor.

#5
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Yüzölçümü 47 kilometrekare, en derin yeri ise 61 metre olan göl, özellikle güneyinden inen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı derelerinden besleniyor. Sapanca Gölü, tam kapasiteye ulaştığında fazla suyunu, doğu ucundan Çark Deresi aracılığıyla Sakarya Nehri'ne boşaltıyor.

#6
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

SU KOTU TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

#7
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.

#8
Foto - Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!

Yağışların ardından toparlanan ve 2023 Aralık'ta maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşan gölün su kotu, son zamanlarda kuraklık nedeniyle düşüş eğilimi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle azalan yağışlar, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden etkilenen birçok su kaynağı gibi Sapanca Gölü'nde de su seviyesi azaldı./ kaynak: haber7

