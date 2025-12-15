Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bu film sahnesi değil: Eski halinden eser kalmadı!
Türkiye'deki kuraklık korkulacak boyutlara ulaştı...
Araştırıldı ve ortaya çıktı! Diğer sebzelerden 7 kat daha faydalı! Bazen burun kıvırdığımız o besine bakın...
Robert Yüksel Yıldırım yine yaptı yapacağını! Galatasaray'dan bonservisiyle istediği oyuncuyu açıklayıp şok etti!
Türkiye'deki kuraklık korkulacak boyutlara ulaştı...
Yurdun birçok noktasında geciken yağışlar ve kurak havayla birlikte toprak adeta can çekişiyor.
Anadolu Ajansının (AA) "Sapanca Gölü Alarm Veriyor" başlıklı haber dosyasının ilk bölümünde, göldeki su seviyesinin durumu ve düşüşü önlemek üzere Sakarya'da kararlaştırılan tedbirler ele alındı.
Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan ve adını Sakarya'nın Sapanca ilçesinden alan göl, Arifiye ilçesinde başlayarak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine uzanıyor.
Yüzölçümü 47 kilometrekare, en derin yeri ise 61 metre olan göl, özellikle güneyinden inen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı derelerinden besleniyor.
Yüzölçümü 47 kilometrekare, en derin yeri ise 61 metre olan göl, özellikle güneyinden inen Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbuldere, Karadere ve Kaymakçı derelerinden besleniyor. Sapanca Gölü, tam kapasiteye ulaştığında fazla suyunu, doğu ucundan Çark Deresi aracılığıyla Sakarya Nehri'ne boşaltıyor.
SU KOTU TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
En son 2014 yılında kuraklığın etkisiyle 29,64 metreye kadar inen göldeki su seviyesi, yıllar içinde etkili olan yağışlarla eski düzeyine geldi.
Yağışların ardından toparlanan ve 2023 Aralık'ta maksimum seviye olan 32,20 metreye yaklaşan gölün su kotu, son zamanlarda kuraklık nedeniyle düşüş eğilimi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle azalan yağışlar, bilinçsiz sulama, kaçak kullanım ve diğer faktörlerden etkilenen birçok su kaynağı gibi Sapanca Gölü'nde de su seviyesi azaldı./ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23