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Yaşam
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Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

2023-04-05 13:29:47
Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 100 yıllık taş evler, depremlere meydan okuyor.

#1
Foto - Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 100 yıllık tarihi taş evler dağ yamacında kurulmuş tek kat, iki kat ve 3 kat olmasına rağmen kolonsuz şekilde depremlere meydan okuyor.

#2
Foto - Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

Yakın zamanda da şiddetli depremlerin yaşandığı Türkiye'de, bu taş evlerin sırrının sağlam zeminde inşa edilmesine bağlanıyor.

#3
Foto - Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

İlçe merkez ve köyleri başta olmak üzere birçok bölgede görülen evler en son asrın felaketi olan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremde zarar görmemesi bölge halkını sevindirdi.

#4
Foto - Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

Vatandaşlardan Halil Bulut, yıllardır deprem gördüklerini ancak 3 kata kadar çıkan tarihi taş evlerin zarar görmediğini söyledi.

#5
Foto - Bu evlerin sırrı ne? Hem kolonsuz hem de dimdik ayakta

Bulut, "İlçemizde eskiden beri yapılan taş evler daha sağlam ve daha sağlıklı. Diğer evlere göre şimdiye kadar depremlerden etkilendiğini görmedim" dedi.

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