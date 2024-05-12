Bu dükkan yarım asırdır sabah ezanından önce açılıyor

Mehmet Ulupolat 2 kardeş Kapu Camisi’nin altından kahvaltı salonu işlettiklerini belirterek, “İki de oğlumuz var, onlarla birlikte çalışıyoruz. 1973’ten bu zamana kadar burası kahvaltı salonu olarak çalışıyor. İnşallah böyle de gideriz. Hiçbir katkı ve haramla bizim işimiz olmaz. Çocuklarımı da bu dükkanda büyüttüm. Kendi yemediğimiz hiçbir ürünü müşterimize vermeyiz. En güzel neyse onu satmaya gayret ederiz. Burası bizim dedemizden kalma dükkan. Dedemizden babamıza, babamızdan bize, bizden de evlatlarımıza kalacak. İnşallah bugüne kadar haramla uğraşmadık, haram kazanmadık” dedi. Sabah erken saatlerde dükkanı açtığını ifade eden Mehmet Ulupolat, “Sabah ezanlar okunmadan dükkanımı açarım. Akşam ezanı ile de kapatırım. Sabahtan akşama kadar bu dükkandayız. Bedesten esnafı da ağırlıkla gelir bize. Müşterilerimizin çoğu da Bedesten esnafıdır. Esnaflardan da herkes bilir bizi” şeklinde konuştu.