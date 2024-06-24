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Gıda
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Bu dondurmanın içinde süt yok! İşte sırrı

2024-06-24 17:03:12
Bu dondurmanın içinde süt yok! İşte sırrı

Adana'da yapılan ve içerisinde süt bulunmayan limonlu dondurma coğrafi işaret bekliyor.

#1
Foto - Bu dondurmanın içinde süt yok! İşte sırrı

Kozan’da dikenli limon, salep ile üretilen Limon dondurması aşırı sıcaklarla birlikte yoğun talep görüyor. Günlük 1 ton üretim yapan Neşet Yavuz, bölgeye özgü lezzetin coğrafi işaret ile tescillenmesini talep etti. Yavuz, limon dondurmasının süt kullanılmadan yapıldığını ifade etti.

#2
Foto - Bu dondurmanın içinde süt yok! İşte sırrı

Üretici Neşet Yavuz, "Limon dondurması üretimi yapıyoruz ve bölgemizde üretilen limon dışında Saimbeyli Kirazı, Bucak Çileği, Feke’de üretilen lavantanın dondurmasını yaptık. Bir bardak limon dondurmasının serinletici etkisi var.

#3
Foto - Bu dondurmanın içinde süt yok! İşte sırrı

Talep yoğun ve günlük 800 kilogramdan 1 ton üzerinde üretim yapıyoruz. Kadirli, Adana merkez ve Mersin Anamur’a dondurma gönderiyoruz. Daha önce 3 kez başvuru yaptık coğrafi işaret bekliyoruz. Sadece dikenli limondan üretim yapılan sütsüz hazırlanan bir dondurma” diye konuştu.

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