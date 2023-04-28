Bu doğa harikası için gün sayılıyor

Doğa harikası Buldan Yayla Gölünde bulunan nilüfer çiçekleri, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında açıyor. Doğa harikası Buldan Yayla Gölünün süsü olan ve çiçekleriyle eşsiz manzara sunan Nilüfer (Lotus) çiçekleri gölün üst bölümlerinde kabarmaya başladı. Doğa tutkunlarının gözdesi olan göle gelenler tarafından fotoğrafları çekilen Nilüfer çiçekleri, genellikle çamurlu nehir yatağında, sulak alanlarda, bataklıklarda, durgun sularda, çamurlu ve kirli yerlerde yetişiyor. Parlak görünümüne sahip bu narin bitkiler ince, geniş yapraklara ve hoş bir kokuya sahip olup, gün doğumunda açıp, gün batımında ise kapanmaya başlıyor. Nilüfer çiçekleri çamurlu ve kirli sularda yetişmelerine rağmen asla kirli bir bitki olmayıp, kendini temizleyebilen çiçekler arasında yer alıyor.