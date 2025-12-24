Haber Merkezi Giriş Tarihi: Bu da oldu: ABD’den AB’ye vize yasağı
Dijital Hizmetler Yasası’nı ifade özgürlüğüne tehdit olarak gören ABD, sansür iddiasıyla bazı AB yetkilileri ve STK temsilcilerini vize engeliyle karşı karşıya bıraktı. ABD yönetimi, Amerikan sosyal medya platformlarında sansür uygulandığı iddiasıyla aralarında eski bir Avrupa Birliği komiseri ile dezenformasyonla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu beş kişi hakkında vize yasağı kararı aldı.