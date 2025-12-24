  • İSTANBUL
Bu da oldu: ABD’den AB’ye vize yasağı

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bu da oldu: ABD’den AB’ye vize yasağı

Dijital Hizmetler Yasası’nı ifade özgürlüğüne tehdit olarak gören ABD, sansür iddiasıyla bazı AB yetkilileri ve STK temsilcilerini vize engeliyle karşı karşıya bıraktı. ABD yönetimi, Amerikan sosyal medya platformlarında sansür uygulandığı iddiasıyla aralarında eski bir Avrupa Birliği komiseri ile dezenformasyonla mücadele alanında faaliyet gösteren sivil toplum temsilcilerinin de bulunduğu beş kişi hakkında vize yasağı kararı aldı.

#1
Foto - Bu da oldu: ABD'den AB'ye vize yasağı

Donald Trump yönetimi, Avrupa Birliği’nin nefret söylemi, yanlış bilgi ve dezenformasyonla mücadele amacıyla yürürlüğe koyduğu Dijital Hizmetler Yasası’na (DSA) yönelik eleştirilerini bir adım daha ileri taşıdı. Washington, söz konusu düzenlemenin ifade özgürlüğünü sınırladığını ve ABD merkezli teknoloji şirketleri üzerinde ağır baskı oluşturduğunu savunuyor.

#2
Foto - Bu da oldu: ABD'den AB'ye vize yasağı

Rubio: Amerikan platformları hedef alındı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, vize yasağı getirilen kişilerin Amerikan dijital platformlarını sansürlemeye, gelir kaybına uğratmaya ve faaliyetlerini baskı altına almaya yönelik girişimlere öncülük ettiğini öne sürdü. Rubio, bazı radikal aktivistlerin ve sivil toplum kuruluşlarının yabancı hükümetlerin sansür uygulamalarını yaygınlaştırdığını belirterek, bu adımların Amerikalı kullanıcılar ve şirketleri doğrudan hedef aldığını ifade etti.

#3
Foto - Bu da oldu: ABD'den AB'ye vize yasağı

Vize yasağı listesi açıklandı ABD Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Müsteşarı Sarah Rogers, X hesabından yaptığı paylaşımlarla vize yasağı uygulanan isimleri kamuoyuna duyurdu. Listede yer alan en dikkat çekici isim, 2019–2024 yılları arasında Avrupa Birliği İç Pazar Komiseri olarak görev yapan Fransız iş insanı Thierry Breton oldu.

