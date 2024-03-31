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Bu da muhtarlık kavgası: 6 yaralı

2024-03-31 14:18:38
Bu da muhtarlık kavgası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi sebebiyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

#1
Foto - Bu da muhtarlık kavgası: 6 yaralı

Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp, tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.

#2
Foto - Bu da muhtarlık kavgası: 6 yaralı

Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.

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