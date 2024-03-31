2024-03-31 14:18:38 Bu da muhtarlık kavgası: 6 yaralı
Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi sebebiyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.
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Şanlıurfa'da muhtarlık seçimi sebebiyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.
Güneş Mahallesi’nde muhtarlık için oy kullanan iki grup arasında sınıfta çıkan tartışma, okulun bahçesine taşıp, tarafların yakınlarının da katılımıyla kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada aralarında kadınların da olduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kalabalık ise jandarma ekiplerince okul çevresinden uzaklaştırıldı.
Kavgayla ilgili inceleme sürüyor.
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