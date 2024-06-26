2024-06-26 11:32:12 Bu cümleler dünyaya hakim güçlerin piyonu ateistleri kudurtacak: Ateistler global güçlerin piyonudur. Din hayat, ateizm ölümdür
Yazarımız Mustafa Çelik bugünkü yazısında ‘din ve hayat ilişkisi’ni ele alarak, ‘Müslümanlar için dinin dışında hayat olmaz’ diyor. Çelik, “İnsanoğlu ancak din ile ihya olunur. Din ile ihya olunmuşları din idaresinin dışında tutmak, onları her gün ölüme mahkûm etmektir” diyerek din düşmanı ve dünyaya hakim güçlerin piyonu ateist kafa yapısının neden dinden korktuğuna açıklık getiriyor. İşte o yazı: