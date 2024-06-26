Bu cümleler dünyaya hakim güçlerin piyonu ateistleri kudurtacak: Ateistler global güçlerin piyonudur. Din hayat, ateizm ölümdür

DİN KARŞITLARININ TEHLİKELİ İDDİASI: Müslüman insana dinin dışında bir yaşam teklifinde ve tehdidinde bulunmak, Allah’a karşı ilahlık iddiasında bulunmaktır. Allah’ın Peygamberi’ne rol biçmeye kalkışmaktır. Hiç bir Mü’min Hazret-i Peygamber’e rol biçmeye ya da duracağı yeri göstermeye hiç bir gerekçe ile teşebbüs edemez, etmemelidir. Böyle bir hakkı yoktur, haddine de düşmüş değildir. Böyle bir şey tamamen tuğyankârlıktır.