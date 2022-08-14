2022-08-14 23:30:50 Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!
Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin kalbimizi ne kadar kırdığını biliyor muydunuz?
Dünyada nadir bulunuyor! Fransızlar, Ruslar ve Ukraynalılar akın etmeye başladı... Hepsi görünce şaşıp kalıyor
Tarım Kredi market fiyatları: Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirime girdi? fiyat listesi
Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin kalbimizi ne kadar kırdığını biliyor muydunuz?
İçerdikleri yüksek oranlı şeker, kötü yağ ve sodyum ile kalp sağlığımızı riske atan bu besinlerden vazgeçmesi de bir o kadar zor gibi görünüyor.
Fakat sağlığınıza dikkat ediyorsanız ve daha sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız, kesinlikle uzak durmalısınız!
Peki bu besinler hangileri? Uzmanlar açıkladı! İşte kalbi çürüten, sağlığınızı tehdit eden o besinler…
CİPSLER - Çocuk yaşlardan itibaren sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı besinler arasında yer alan Cipsler kolestrol, kalp krizi, felç gibi birçok tehlikeli hastalığın zeminini oluşturuyor.
Son derece zararlı olan yiyecek grubunda yer alan cipsler, kalp sağlığını olumsuz etkilediği gibi içerdiği monosodyum glutamat ve yüksek oranlı zararlı yağ nedeniyle kanser riskini de artırıyor.
RAFİNERİ SOFRA TUZU - Hemen hemen yediğimiz her yiyecekte kullandığımız, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olan tuz, çoğu hastalığa davetiye çıkarıyor.
İçeriğinde bulunan sodyum, kan basıncını yükselterek kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediği gibi tansiyon hastalığına da davetiye çıkarıyor.
İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ - İşlenmiş şarküteri ürünlerinin büyük bir bölümü koruyucu maddeler nedeniyle sodyum nitrat içeriyor.
Bu da insan vücudunda atardamarların sertleşmesine ve daralmasına neden oluyor.
Bu nedenle salam, sosis ve sucuk gibi besinler, kalp sağlığı açısından risk teşkil ediyor.
Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bu gıdalardan uzak durmakta fayda var!
SALATA SOSLARI - Popüler kültürün etkisiyle sofralarımıza dahil olan ve tüketimi son günlerde hızla yayılmakta olan hazır salata sosları, aslında tam bir gizli şeker ve tuz yuvasu.
Uzmanlar, salata soslarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsederken, kalp sağlığı açısından da büyük bir risk unsuru olduğunun altını çiziyor.
PATATES KIZARTMASI - Özellikle Pazar kahvaltılarının en önemli yiyeceği olan ve çok sevilen patates kızartması, biz fark etmeden kalbimizi çürütüyor.
İçerdiği yüksek orandaki doymuş yağ, kalp ve damar hastalıklarına ortam oluşturuyor.
Uzmanlar ise vazgeçilmesi mümkün olmayan patates kızartmasından uzak durmamız gerektiğini söylüyor.
KETÇAP - Dünya mutfaklarından sofralarımıza taşınan ve hemen hemen her gün tüketmekte olduğumuz ketçap da kalp sağlığımızı riske atan besinlerden biri.
Sadece iki yemek kaşığında 320 miligram sodyum bulunan ketçabın, mümkün olduğunca sofralardan uzaklaştırılması gerektiği belirtiliyor.
KONSERVE SEBZELER - Çevre ve sağlık örgütlerinin yapmış olduğu yeni araştırmalara göre konserve kutularda satılan gıdalar, yüksek oranda BPA içeriyor.
BPA adlı kimyasal, bazı sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor. Kalp sorunları da ilk sırada geliyor.
Bu nedenle uzmanlar, konserve sebzelerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini vurguluyor.
MISIR GEVREKLERİ - Popüler kültürün sofralarımıza kazandırdığı bir diğer besin de mısır gevreği…
Bazılarımızın neredeyse her gün tükettiği mısır gevreği obezite, yüksek kolesterol, iltihaplanma ve diyabete zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra kalp sağlığını da ciddi anlamda tehdit eden mısır gevreği, Amerikan Gıda Dairesi tarafından tasdik ediliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23