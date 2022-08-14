  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
24
Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

2022-08-14 23:30:50
Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin kalbimizi ne kadar kırdığını biliyor muydunuz?

#1
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

İçerdikleri yüksek oranlı şeker, kötü yağ ve sodyum ile kalp sağlığımızı riske atan bu besinlerden vazgeçmesi de bir o kadar zor gibi görünüyor.

#2
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Fakat sağlığınıza dikkat ediyorsanız ve daha sağlıklı bir kalbe sahip olmak istiyorsanız, kesinlikle uzak durmalısınız!

#3
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Peki bu besinler hangileri? Uzmanlar açıkladı! İşte kalbi çürüten, sağlığınızı tehdit eden o besinler…

#4
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

CİPSLER - Çocuk yaşlardan itibaren sıklıkla tükettiğimiz ambalajlı besinler arasında yer alan Cipsler kolestrol, kalp krizi, felç gibi birçok tehlikeli hastalığın zeminini oluşturuyor.

#5
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Son derece zararlı olan yiyecek grubunda yer alan cipsler, kalp sağlığını olumsuz etkilediği gibi içerdiği monosodyum glutamat ve yüksek oranlı zararlı yağ nedeniyle kanser riskini de artırıyor.

#6
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

RAFİNERİ SOFRA TUZU - Hemen hemen yediğimiz her yiyecekte kullandığımız, Türk mutfağının vazgeçilmez baharatlarından biri olan tuz, çoğu hastalığa davetiye çıkarıyor.

#7
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

İçeriğinde bulunan sodyum, kan basıncını yükselterek kalp ve damar sağlığını olumsuz etkilediği gibi tansiyon hastalığına da davetiye çıkarıyor.

#8
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

İŞLENMİŞ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİ - İşlenmiş şarküteri ürünlerinin büyük bir bölümü koruyucu maddeler nedeniyle sodyum nitrat içeriyor.

#9
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Bu da insan vücudunda atardamarların sertleşmesine ve daralmasına neden oluyor.

#10
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Bu nedenle salam, sosis ve sucuk gibi besinler, kalp sağlığı açısından risk teşkil ediyor.

#11
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan bu gıdalardan uzak durmakta fayda var!

#12
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

SALATA SOSLARI - Popüler kültürün etkisiyle sofralarımıza dahil olan ve tüketimi son günlerde hızla yayılmakta olan hazır salata sosları, aslında tam bir gizli şeker ve tuz yuvasu.

#13
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Uzmanlar, salata soslarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinden bahsederken, kalp sağlığı açısından da büyük bir risk unsuru olduğunun altını çiziyor.

#14
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

PATATES KIZARTMASI - Özellikle Pazar kahvaltılarının en önemli yiyeceği olan ve çok sevilen patates kızartması, biz fark etmeden kalbimizi çürütüyor.

#15
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

İçerdiği yüksek orandaki doymuş yağ, kalp ve damar hastalıklarına ortam oluşturuyor.

#16
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Uzmanlar ise vazgeçilmesi mümkün olmayan patates kızartmasından uzak durmamız gerektiğini söylüyor.

#17
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

KETÇAP - Dünya mutfaklarından sofralarımıza taşınan ve hemen hemen her gün tüketmekte olduğumuz ketçap da kalp sağlığımızı riske atan besinlerden biri.

#18
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Sadece iki yemek kaşığında 320 miligram sodyum bulunan ketçabın, mümkün olduğunca sofralardan uzaklaştırılması gerektiği belirtiliyor.

#19
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

KONSERVE SEBZELER - Çevre ve sağlık örgütlerinin yapmış olduğu yeni araştırmalara göre konserve kutularda satılan gıdalar, yüksek oranda BPA içeriyor.

#20
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

BPA adlı kimyasal, bazı sağlık sorunlarına yol açtığı biliniyor. Kalp sorunları da ilk sırada geliyor.

#21
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Bu nedenle uzmanlar, konserve sebzelerden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini vurguluyor.

#22
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

MISIR GEVREKLERİ - Popüler kültürün sofralarımıza kazandırdığı bir diğer besin de mısır gevreği…

#23
Foto - Bu çok sevdiğiniz besinler kalbinizi çürütüyor!

Bazılarımızın neredeyse her gün tükettiği mısır gevreği obezite, yüksek kolesterol, iltihaplanma ve diyabete zemin hazırlıyor. Bunun yanı sıra kalp sağlığını da ciddi anlamda tehdit eden mısır gevreği, Amerikan Gıda Dairesi tarafından tasdik ediliyor.

HÜDA PAR’dan
Aktüel

HÜDA PAR’dan "adli tatil" önerisi

İstatistiklere göre, Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararlarının %60’ı uzun yargılama şikâyeti ile yapılan başvurular hakkında olurken, HÜDAPAR..
Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!
Gündem

Hadise'nin eşinden 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e sert tepki: Ulan bir bitmediniz!

Şarkıcı Hadise'nin eşi iş adamı Mehmet Dinçerler, katıldığı bir programda "Başörtülü psikolog olmaz" diyen 'psikolojik vaka' Üstün Dökmen'e ..
'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?
Gündem

'Kalp krizi fırtınası' Artışa koronavirüs aşısı mı sebep oldu?

Bir süredir ülke genelinde kalp krizi vakalarının artış gösterdiği iddia edilirken, bazı çevreler koronavirüs aşılarının kalp krizini tetikl..
Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler
Dünya

Fransa'nın 9 yıllık işgali sona erdi! Tamamen terk ettiler

Sömürgeci geçmişe sahip Fransa, Barkhane Operasyonu kapsamında Mali'de bulunan askeri güçlerinden son birimin de ülkeyi terk ettiğini ilan e..
Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı
Siyaset

Üçüncü ittifakın ilan edileceği tarih açıklandı

Komünist Erkan Baş, 15-20 gün içerisinde üçüncü ittifakın duyurulacağını açıkladı.
Sanıldığı gibi değilmiş! Babet ayakkabıda büyük tehlike
Sağlık

Sanıldığı gibi değilmiş! Babet ayakkabıda büyük tehlike

Yazları babet ayakkabılar çok sık tercih ediliyor. Peki babet ayakkabılar sanıldığı kadar masum mu? Fizyoterapist Fatma Nur Şirin, konuyla i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23