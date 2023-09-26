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#1
Foto - Bu çiçekler yayladakilere 'vargit' diyor

#2
Foto - Bu çiçekler yayladakilere 'vargit' diyor

Emekli Öğretmen Osman Aslan, Oltu Kırdağ’da doğa yürüyüşünde rastladıkları baharın müjdecisi olan kardelenlerin, diğer adıyla kar çiçeklerinin büyüleyici güzelliği olduğunu belirterek, “İlkbaharda ve sonbaharda Kırdağ'a çıkıyoruz.

#3
Foto - Bu çiçekler yayladakilere 'vargit' diyor

İlkbaharda çıktığımızda kardelen çiçekleri baharın müjdecisi oluyorlar. Sonbaharda açmaları ise yaylalarda kalan yaylacıların artık yaylayı terk etmesi anlamına geliyor. Çiçeğin sonbahardaki ismi ise vargit çiçeğidir” dedi.

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