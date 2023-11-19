2023-11-19 14:43:25 Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek
Hava soğudu! Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi salgın hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Bu hastalıklar ilk olarak boğazda ağrı ile kendi gösterir ve yavaş yavaş vücudunuzu esir alır. Sizde de boğaz ağrısı varsa mutlaka bu çayı tüketin. Prof. Dr. Canan Karatay'ın favori çayı olan bu bitki çayı ile boğaz ağrısından anında kurtulun. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu çay ile tüm hastalıklardan korunun.