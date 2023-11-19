Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR? Sumak çayının yapılışı hem hızlı hem de pratiktir. Sumak çayı hem tohumdan hem de yaprağından yapılabilir. Bu yüzden kişiler sumak yaprağı çayı faydaları ve sumak tohumu çayı faydaları hakkında farklı araştırmalar yapar. Ancak her iki çayında faydaları ve yapılı aynıdır. Ekşimsi tadı ile lezzetli de bir içecek de olan sumak çayının yapılışı ve faydaları şu şekildedir: