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Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

2023-11-19 14:43:25
Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

Hava soğudu! Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı ve grip gibi salgın hastalıklar hızla yayılmaya başladı. Bu hastalıklar ilk olarak boğazda ağrı ile kendi gösterir ve yavaş yavaş vücudunuzu esir alır. Sizde de boğaz ağrısı varsa mutlaka bu çayı tüketin. Prof. Dr. Canan Karatay'ın favori çayı olan bu bitki çayı ile boğaz ağrısından anında kurtulun. Bağışıklık sistemini güçlendiren bu çay ile tüm hastalıklardan korunun.

#1
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

Sabahları kalktığınızda boğazınızda yanma ve ağrı hissediyorsanız yandınız. Bu grip ve soğuk algınlığının ilk belirtileri olabilir. Bu tarz durumdalar bağışıklık sisteminizi güçlendiren besinleri tüketmeniz gerekmektedir. Peki boğaz ağrılarını ne iyi gelir? Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen bu bitki çayı ile boğazınızda oluşan ağrılardan hemen kurtulun. Canan Karatay, sıklıkla tükettiği çayı açıkladı. Çay sevmeyenler bile demlik demlik içiyor. Her sabah bu çayı düzenli olarak tüketin ve mucizeye tanık olun. Tüm vücudu baştan aşağı yeniliyor! Peki boğaz ağrılarını geçiren bitki çayları neler? İşte Canan Karatay'ın önerdiği o mucizevi çayın tarifi ve yapılışı...

#2
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

BOĞAZ AĞRISINDAN ANINDA KURTULUN! Soğuk havalarla birlikte grip ve nezle gibi hastalıklar etkilerini göstermeye başladı. Bu hastalıkların ilk belirtisi olan boğazda oluşan ağrılar günlük hayatımızda bizi rahatsız edecek hale gelebiliyor. Boğaz ağrılarından kurtulmak istiyorsanız mutlaka bu çayı tüketmelisiniz. Prof. Canan Karatay tarafından önerilen bu çay ile mucizeye tanık olun. Peki Boğaz ağrısına hangi bitki çayı iyi gelir?

#3
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

ÇAY SEVMEYENLER BİLE DEMLİK DEMLİK İÇECEK! Sağlıklı beslenme üzerine yaptığı tavsiyelerle dikkatleri üzerine çeken Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kritik tavsiyelerde bulunmaya devam ediyor. Kendisinin de sıklıkla tükettiği çayı takipçileriyle paylaşan Karatay, boğaz ağrılarını kesen mucizevi bitki çayının tarifini verdi. Karatay, boğaz ağrısına en faydalı çayların başında olan sumak çayı geldiğini belirtti. İşte sumak çayının yapılışı ve faydaları;

#4
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR? Sumak çayının yapılışı hem hızlı hem de pratiktir. Sumak çayı hem tohumdan hem de yaprağından yapılabilir. Bu yüzden kişiler sumak yaprağı çayı faydaları ve sumak tohumu çayı faydaları hakkında farklı araştırmalar yapar. Ancak her iki çayında faydaları ve yapılı aynıdır. Ekşimsi tadı ile lezzetli de bir içecek de olan sumak çayının yapılışı ve faydaları şu şekildedir:

#5
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

100 gram tohum ya da yaprak sumak için 1 litre su kullanabilirsiniz. İlk olarak suyu ocakta kaynatın. Su kaynadıktan sonra içerisine sumağı atın ve demlemeye bırakın. Demledikten sonra sumak çayını süzün. Sumak çayını gün içerisinde sabah ve akşam olmak üzere 2 fincan içebilirsiniz. Fazla tüketimi zarar verebilir.

#6
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

SUMAK ÇAYININ FAYDALARI! Sumak çayında antioksidan oranı yüksektir. Bu yüzden zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Kalp sağlığına iyi gelir. Kötü kolesterolü kontrol eder. Sindirim sistemini düzenlediği için mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Balgam ve öksürük problemlerine karşı iyileştirici özelliği vardır. Kadınların özel dönemlerinde kasılmaları ve ağrıları azaltır. C vitamini ve antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruma sağlar. Kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

#7
Foto - Bu çayı için şifaya anında tanık olun! Canan Karatay en favori çayını açıkladı: Çay sevmeyen bile demlik demlik içecek

Enfeksiyon oluşumunu engellediği için ateşli hastalıkların meydana gelmemesini sağlar. Kadınalrda özel dönemlerdeki düzensizliğini düzene sokar. Obezite ve tip 2 diyabet rahatsızlıklarında uygulanan tedavilerde destekleyicidir. Cilt sorunlarına karşı iyi gelir. Kas ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Yağ yakımını hızlandırdığı için kilo kaybında yardımcı olur. İdrar yolu ile toksinlerin atılmasını sağlar. Diş iltihaplarına iyi gelir. Solunum yolu rahatsızlıklarında iyileştiricidir.

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