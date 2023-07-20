2023-07-20 16:21:19 Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar
Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı.
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Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı.
Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.
Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi.
İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, dron kamerasına yansıdı.
Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.
Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi.
Zeytinburnu’nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.
Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisi telaş içerisinde birileri aradığı ve dronu cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti.
İşte stoklanan araçlar...
İşte stoklanan araçlar...
İşte stoklanan araçlar...
İşte stoklanan araçlar...
İşte stoklanan araçlar...
İşte stoklanan araçlar...
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