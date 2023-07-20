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Yaşam
14
Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

2023-07-20 16:21:19
Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Türkiye genelinde yaşanan "sıfır araç" sıkıntısı giderek daha da vahim bir hal aldı.

#1
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Vatandaşlar otomobil bayilerinden sıfır araç alamazken, İstanbul'un çeşitli noktalarında stoklanan sıfır araçlar ise dikkat çekti.

#2
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Eyüpsultan Göktürk'te bir otoyol kenarında rent a car firmasına ait olduğu iddia edilen yüzlerce sıfır araç görenleri şaşkına çevirdi.

#3
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İstanbul Havalimanı’na yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta otoyol kenarında çevrilen alana stoklanan otomobiller, dron kamerasına yansıdı.

#4
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Görüntülerde aynı renk ve modellerden oluşan onlarca aracın yan yana dizildiği ve otoyol ile ormanlık alanın arasında bulunan etrafı çevrili çayırlık alanda stoklandığı görüldü.

#5
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Benzer bir başka görüntü de Zeytinburnu'nda kaydedildi.

#6
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Zeytinburnu’nda bulunan bir otoparkta tozlar içerisindeki onlarca sıfır otomobil, kameralara yansıdı.

#7
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

Öte yandan, araçların görüntülendiğini fark eden otoparkın bekçisi telaş içerisinde birileri aradığı ve dronu cep telefonu ile görüntülediği dikkat çekti.

#8
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İşte stoklanan araçlar...

#9
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İşte stoklanan araçlar...

#10
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İşte stoklanan araçlar...

#11
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İşte stoklanan araçlar...

#12
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İşte stoklanan araçlar...

#13
Foto - Bu bir ihbar haberidir! İşte 'yok' denilen araçlar

İşte stoklanan araçlar...

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