Bu biber diğerlerinden çok farklı! Azı şifa fazlası zarar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yetişen Samandağ biberi son yıllarda oldukça popüler bir hale geldi. Özellikle kilo vermeye yarayan Samandağ biberi ilkbahar mevsiminden yaz mevsimine geçiş döneminde yetişiyor. Uzun, etli ve koyu renkli bir yapıya sahip olan Samandağ biberinin yararları saymakla bitmiyor. Diyetisyen Nesil, "Samandağ biberinin içerisinde bulunan kapsaisin maddesi bizim için oldukça kıymetli. Bibere acılığını veren kapsaisinin birçok faydası bulunmakta. Yapılan çalışmalar Samandağ biberinin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin metabolizmayı hızlandırdığını, vücutta tokluk hissi sağlayarak yağ doku oluşumunu engellediğini göstermekte. Ayrıca acısı, endorfin hormonu dediğimiz mutluluk hormonun da salgılanmasını sağlıyor. Böylece vücutta doğal bir ağrı kesici etkisi görülüyor.