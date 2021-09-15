Bu besinler tansiyonu düşürüyor

Beslenme, hipertansiyon tedavisinin temel parçalarından biridir, bu nedenle yemeklerde tuz tüketimini azaltmak ve yüksek tuz içeriği nedeniyle sosis, salam gibi işlenmiş etler ve konserve gibi endüstriyel gıdalardan kaçınmak gibi bazı günlük alışkanlıkları sürdürmek önemlidir. Aynı şekilde, doymuş yağ ve şekerden zengin gıdaları ölçülü tüketmek önemlidir, çünkü bunların fazlası da kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Alkol de tansiyonu yükselten bir başka bileşendir.