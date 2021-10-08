2021-10-08 09:44:33 Bu besinler damarlarınızı kurutuyor! Evinize bile sokmayın
Günlük zamanda tüketilen besinlerin kan damarlarını daraltıp kalp krizine neden olduğu ortaya çıktı. Besinler sağlığımıza birçok etkide bulunarak hastalıklara karşı savaşmamıza sağlar. Bazı besinlerin kan damarlarımızı daralttığını ortaya koyan araştırmalar, bunun sonucunda baş ağrısı, yüksek tansiyon görüldüğünü söylüyor. Peki kan damarlarını etkileyen besinler nelerdir? Peki zararlı olduğunu bilmeden tükettiğimiz kan damarlarını daraltan besinler hangileri? Kalp krizini tetikleyen besinler neler? İşte kan damarlarınızı daraltan zararlı besinler ve kalbini sevenlerin asla tüketmemesi gereken besinler listesi...