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Sağlık
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Bu belirtilere dikkat edin! Erken müdahale önemli

2023-09-28 14:24:53
Bu belirtilere dikkat edin! Erken müdahale önemli

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, çocuklarda görme sorunlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Foto - Bu belirtilere dikkat edin! Erken müdahale önemli

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerin göz muayeneleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Dr. Çağatay, görme kabiliyetinin yeni doğan dönemiyle birlikte özellikle ilk yıl içerisinde hızlı bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, “7 yaşında ise sağlıklı bir bireyin görmesiyle eşdeğer bir kaliteye ulaşır” dedi. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, herhangi bir sorunun görme gelişimini olumsuz etkileyeceğini, erken evrede müdahale edilmediği takdirde görme kayıplarının yaşanabileceğini ifade ederek, “Bu süreç, doğum sonrasında göz ve beyinde meydana gelen anatomik, histolojik ve fizyolojik değişikliklerle sağlanır. Herhangi bir sorun, görme gelişimini olumsuz etkileyebilir ve erken evrede müdahale edilmezse, meydana gelen görme kayıpları geri döndürmek oldukça güçtür. Bu sebeple, göz gelişiminin düzenli ve sağlıklı bir şekilde sürüp sürmediği büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden, Türkiye'de de birçok ülkede olduğu gibi bebek ve çocuk göz muayeneleri doğumdan itibaren Sağlık Bakanlığının tarama programları arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu. Doğum sonrası gerçekleştirilen ilk muayenenin çocuk doktorları tarafından yapıldığını aktaran Çağatay, “Yeni doğan dönemi sonrasında düzenli olarak yapılan göz muayeneleri, çocukların göz sağlığı açısından büyük bir önem taşır. Problemi olsun ya da olmasın, her çocuğun düzenli göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir” şeklinde bilgi verdi.

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Foto - Bu belirtilere dikkat edin! Erken müdahale önemli

Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerin göz muayenesiyle ilgili, “Bebeklerin göz muayenesi kesinlikle doğumdan hemen sonra gerçekleştirilmelidir. Yeni doğan döneminde, ilk kontrol 15. gününde çocuk doktoru tarafından yapılır, imkan varsa, ilk 3 ay içinde bir göz doktoru tarafından da kontrol edilmelidir. Bu ilk kontrolün ardından, bebek 6-9 aylıkken bir sonraki göz muayenesi önerilir. Bu kontrol sırasında, bebeğin iki gözle takip edip etmediği, şaşılık durumu, göz derecesi ve göz arkası değerlendirilir” diye aktardı.

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Foto - Bu belirtilere dikkat edin! Erken müdahale önemli

“Eğer aile; gözde kayma, titreme, bebeğin göz bebeğinde beyazlık veya bebeğin takip etmeme durumundan şüpheleniyorsa, en kısa sürede göz muayenesi yapılmalıdır” diyen Çağatay, şöyle devam etti: “Bir sorun belirtisi olmasa dahi, tüm çocukların yılda bir göz muayenesinden geçmeleri büyük önem taşır. Ek olarak, bu aşamada kullanılan foto tarama cihazları, gözdeki kaymayı da tespit edebilir. Işık refleksleri, gözün sinir tabakasının işleyişi hakkında kritik bilgiler sunar. İkinci aşamada, kırmızı ışık yansıma testini uyguluyoruz. Bu test, doğumsal katarakt ve retina tümörlerini teşhis etme olanağı tanır. Muayenenin üçüncü evresinde, bebeklerin obje takibi yeteneğini her iki göz için ayrı ayrı test ediyoruz. Dördüncü testimiz ise şaşılık testidir. Bu testi aynı zamanda örtme açma testi olarak da adlandırıyoruz ve şaşılığın teşhisini bu test üzerinden yapıyoruz. Beşinci aşama, göz numaralarının belirlenmesi sürecidir. Bu evrede, eğer varsa bir göz tembelliği erken bir şekilde tespit edilebilir. Son olarak, retina taramasıyla çocuk göz doktoru muayenesini sonlandırıyoruz ve hastamıza ayrıntılı bir epikriz raporu hazırlıyoruz.”

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