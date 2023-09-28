Bu belirtilere dikkat edin! Erken müdahale önemli

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, bebeklerin göz muayeneleri hakkında önemli bilgiler aktardı. Dr. Çağatay, görme kabiliyetinin yeni doğan dönemiyle birlikte özellikle ilk yıl içerisinde hızlı bir gelişme gösterdiğini ifade ederek, “7 yaşında ise sağlıklı bir bireyin görmesiyle eşdeğer bir kaliteye ulaşır” dedi. Doç. Dr. Halil Hüseyin Çağatay, herhangi bir sorunun görme gelişimini olumsuz etkileyeceğini, erken evrede müdahale edilmediği takdirde görme kayıplarının yaşanabileceğini ifade ederek, “Bu süreç, doğum sonrasında göz ve beyinde meydana gelen anatomik, histolojik ve fizyolojik değişikliklerle sağlanır. Herhangi bir sorun, görme gelişimini olumsuz etkileyebilir ve erken evrede müdahale edilmezse, meydana gelen görme kayıpları geri döndürmek oldukça güçtür. Bu sebeple, göz gelişiminin düzenli ve sağlıklı bir şekilde sürüp sürmediği büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden, Türkiye'de de birçok ülkede olduğu gibi bebek ve çocuk göz muayeneleri doğumdan itibaren Sağlık Bakanlığının tarama programları arasında yer almaktadır” şeklinde konuştu. Doğum sonrası gerçekleştirilen ilk muayenenin çocuk doktorları tarafından yapıldığını aktaran Çağatay, “Yeni doğan dönemi sonrasında düzenli olarak yapılan göz muayeneleri, çocukların göz sağlığı açısından büyük bir önem taşır. Problemi olsun ya da olmasın, her çocuğun düzenli göz muayenesinden geçmesi gerekmektedir” şeklinde bilgi verdi.