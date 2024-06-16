2024-06-16 10:50:01 Bu bayramda da gelenek bozulmadı: 57 kişi kurban yerine kendini kesti
Bu bayram da gelenek bozulmadı. Kurbanlıkların kesimi esnasında Düzce’de 57 kişi kendisini keserek hastanelere başvurdu. Düzce’de Kurban Bayramı’nın ilk gününde sabah kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini kesti. Hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı.