Bu araştırma çok konuşulur! Sportif başarının sırı genlerimiz mi?

Gerçekleştirilen analizlerle düzenli antrenmanın yanı sıra kişinin kapasitesini maksimum düzeyde geliştirmesi için stratejik planlamalar yapılabiliyor. Dayanıklılık, kuvvet, metabolizma, kardiyovasküler kapasite, sporla ilişkili yaralanmalara karşı hassasiyet ve bireysel beslenme gereksinimleri gibi bileşenlerle sporcunun avantajları ve dezavantajları ortaya konuluyor. Spor genetiği analizleriyle, hangi egzersiz türünde güçlü olunduğu ve avantajlı yönler belirlenirken, akciğerler yoluyla oksijeni absorbe etme ve uygun kaslara iletme yeteneği, oksidatif stres düzeyi, antioksidan ihtiyacı, antioksidan türü, sakatlanma riski, inflamasyon yanıtı, iyileşme ve dinlenme fazları ile maksimum performans için kalori dengesi gibi ölçütler tespit ediliyor.