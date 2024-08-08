Bu araştırma çok konuşulur! Sportif başarının sırı genlerimiz mi?

Ulucan, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na işaret ederek, şunları söyledi: "Bu yıl 6 sporcumuz Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hatta bir sporcumuz da büyük ihtimal podyuma çıkacak, mutluyuz, biz de heyecanla takip ediyoruz. Açıkçası 2'si önceki olimpiyatlarda da bulundu, güzel sonuçlar aldık. Milli Takımda da bulunan çok fazla sporcumuz var. Tabii şimdi KVKK ve etik kurallardan dolayı isimlerini veremiyoruz ama güzel sonuçlarımız var. Ne kadar çok sporcuyla çalışırsak o kadar iyi ama şu örneği verebilirim, geçen olimpiyatlara Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa beş kota jimnastikle gittik ve biz o grupla daha önce çalışmıştık, bu daha geniş bir çalışmaydı. Bir kişi ismi vermiyorum burada ama o jimnastik federasyonuyla güzel bir çalışma yapmıştık, bizim için çok büyük gururdu. Bu olimpiyatlarda genelde bireysel bazda bize başvuran sporcular oldu, 'Gelin bir proje, bir test çalışması yapalım.' gibi. Güzel olacak. Bir sporcumuz var, onu bekliyoruz. Altın belki zor olabilir çünkü alanında dünya çapında başarılı bir sporcu var ama inşallah gümüş veya bronz da bizi mutlu eder."