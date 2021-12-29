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Bu araçtan sağ çıktı! Kadıköy’de feci kaza

2021-12-29 07:02:18
Bu araçtan sağ çıktı! Kadıköy’de feci kaza

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Alınan bilgiye göre, Alper Hürkan Ç. yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi, Göztepe mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra, kaldırıma çıkarak durdu.

Alınan bilgiye göre, Alper Hürkan Ç. yönetimindeki 34 Z 1090 plakalı otomobil, Bağdat Caddesi, Göztepe mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Araç daha sonra, kaldırıma çıkarak durdu.

#2
Foto - Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Alper Hürkan Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Alper Hürkan Ç. itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

#3
Foto - Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

#5
Foto - Caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Caddede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

#6
Foto - Kazadan geriye kalanlar...

Kazadan geriye kalanlar...

#7
Foto - Kazadan geriye kalanlar...

Kazadan geriye kalanlar...

#8
Foto - Kazadan geriye kalanlar...

Kazadan geriye kalanlar...

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