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Bu anket çok konuşulur! Türk halkı bunu istemiyor

2020-11-09 10:26:24
Bu anket çok konuşulur! Türk halkı bunu istemiyor

Seçim anketleri bilinen İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan son anket dikkat çekti.

#1
Foto - 'Türk halkına başka ülkede yaşamak ister misiniz? sorusu soruldu. Her olayda Batı'yı örnek gösteren Avrupa özentilerini şoke edecek sonuçlar çıktı. Sonuçlara göre, Türk halkı başka bir ülkede yaşamak istemiyor. Araştırma şirketi, Avrupa'da yaşamak isteyenlerin hangi ülkede bulunmak istediğini de araştırdı. İşte o sonuçlar...

'Türk halkına başka ülkede yaşamak ister misiniz? sorusu soruldu. Her olayda Batı'yı örnek gösteren Avrupa özentilerini şoke edecek sonuçlar çıktı. Sonuçlara göre, Türk halkı başka bir ülkede yaşamak istemiyor. Araştırma şirketi, Avrupa'da yaşamak isteyenlerin hangi ülkede bulunmak istediğini de araştırdı. İşte o sonuçlar...

#2
Foto - Rusya: 0,7

Rusya: 0,7

#3
Foto - Balkan ülkeleri: 0,8

Balkan ülkeleri: 0,8

#4
Foto - Bakü: 1,1

Bakü: 1,1

#5
Foto - Ukrayna: 1,2

Ukrayna: 1,2

#6
Foto - ABD: 4,3

ABD: 4,3

#7
Foto - Kanada: 8,1

Kanada: 8,1

#8
Foto - İskandinav ülkeleri: 16,5

İskandinav ülkeleri: 16,5

#9
Foto - Avrupa: 53,2

Avrupa: 53,2

#10
Foto - Türk insanının 8,7'si sorulan soruya 'diğer', '5,4' ü ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi

Türk insanının 8,7'si sorulan soruya 'diğer', '5,4' ü ise 'bilmiyorum' yanıtını verdi

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