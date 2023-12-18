Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Evlerimizde kullandığımız ünlü markalar (özellikle deterjan) son günlerde televizyon reklamlarıyla, cazip indirimleriyle yine evlerimize girmeye çalışıyorlar. Bu kez kanmayın. Soykırıma destek verirken yakalandılar. Almayarak cezalarını kesin ki bundan sonra cinayetlere haksızlığa ve hukuksuzluğa cüret edemesinler. Siz siz olun yerli olsun yabancı olsun, reklamı yapılan hiçbir ürünü almayın. Sadece bugün için değil, bundan sonra da almayın. Ürünlerinin reklamını yapan şirket zaten, reklama para verecek kadar güçlü bir şirkettir. Siz reklamını kalitesiyle yapmayı tercih şirketlerin ürünlerini tercih edin.