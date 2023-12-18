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Medya
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Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

2023-12-18 14:18:01
Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Yeni Şafak gazetesi yazarı Yaşar Süngü, küresel şirketlerin politikalarına ve hareketlerine karşı boykot kampanyalarının etki ve önemini vurguladı. Özellikle Gazze'deki duruma odaklanarak, şirketlerin reklamlar aracılığıyla insanların zihinlerini nasıl etkilediği ve bu durumun Filistin meselesine nasıl yansıdığı üzerine yoğunlaşan Süngü, yerel alternatiflerin tercih edilerek, büyük şirketlere karşı bilinçli bir tüketim yapılması gerektiği mesajını verdi. Süngü ayrıca, Puma gibi bazı büyük şirketlerin İsrail ile olan iş ilişkilerini gözden geçirmeye başladıklarını, bu kararların da boykot kampanyaları nedeniyle alındığını belirtti. Süngü, yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

“Onların ürünlerini reklamlarına aldanarak satın alıp, onlara para kazandıran, onları zenginleştiren, onları güçlendiren ve bugünkü gibi pervasızlaştıran bizim aldanmalarımız. Gazze’de “Çocukları öldür para bizden” diyen küresel şirketler Filistin’i işgal etmeden çok önce zihinlerimizi işgal ettiler. Neyle yaptılar? Reklamlarla.

#2
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Bugün bu şirketlerin israil ve abdnin yaptığı toplu katliama, soykırıma açıktan destek verirken korkmamalarının sebebi daha önce reklamlarla yaptıkları bu zihinsel işgal. “Sabiha Gökçen havalimanı yurtdışı bölümünde beklerken boykot yüzünden 4 liraya kadar düşen bir şişe küçük boy suyu almadık yanında aynı boydaki 130 liralık yerli marka suyu aldık” diye mesaj atan genç kıza, “Eğer siz boykotu delmemek için 4 liralık su yerine 130 liraya satılan suyu tercih ediyorsanız, bundan İsrail korksun” dedim. **

#3
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Evlerimizde kullandığımız ünlü markalar (özellikle deterjan) son günlerde televizyon reklamlarıyla, cazip indirimleriyle yine evlerimize girmeye çalışıyorlar. Bu kez kanmayın. Soykırıma destek verirken yakalandılar. Almayarak cezalarını kesin ki bundan sonra cinayetlere haksızlığa ve hukuksuzluğa cüret edemesinler. Siz siz olun yerli olsun yabancı olsun, reklamı yapılan hiçbir ürünü almayın. Sadece bugün için değil, bundan sonra da almayın. Ürünlerinin reklamını yapan şirket zaten, reklama para verecek kadar güçlü bir şirkettir. Siz reklamını kalitesiyle yapmayı tercih şirketlerin ürünlerini tercih edin.

#4
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Haksız ve ezici rekabetin meşru görüldüğü küreselleşen ekonomide işletmelerden çok güzel tepkiler de duyuyoruz. İsrail Milli Takımı’nın ana sponsoru olması sebebiyle boykot listesinde yer alan Puma tarafından yapılan açıklamada İsrail Futbol Federasyonu’yla sponsorluk anlaşmasını yenilemeyecekleri bildirildi. Firma bu kararın son yaşanan olaylarla bir ilgisi olmadığını belirtti. İsrail Milli Takımının forması 2018›den bu yana Puma tarafından üretiliyordu.

#5
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Puma kararın Filistin’e yönelik saldırılarla ilgili olmadığını açıkladı ancak, konuyu köşesine taşıyan Birgün yazarı Ozan Gündoğdu, Puma’nın kararında Filistinlilerin kurduğu boykot örgütü BDS’nin etkili olduğunu yazdı. “2005 yılında Filistin diasporasını oluşturan 170 sivil toplum örgütü, sendika, dernek, vakıf bir araya gelerek BDS Hareketi’ni kurdu. BDS’in açılımı Boykott, Divestment ve Sanctions…

#6
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Türkçe ifadesiyle, boykot, tasfiye ve yaptırımlar…” diyerek BDS’yi anlatan Gündoğdu, BDS’nin Puma’nın kararındaki etkisini ise şöyle anlattı: “Ve boykot listesinin en başındaki şirket; Puma… Tüm dünya gibi İsrail’de de futbol kamuoyu oluşturmak için son derece önemli bir sektör. İsrail de futbolu, işgali meşrulaştırmak için kullanıyor. Yasadışı yerleşimcilerin kurduğu futbol kulüpleri İsrail Ligi’ne taşınıyor ve böylece işgal altındaki topraklar futbol aracılığıyla meşrulaştırılmış oluyor. İşte İsrail Ligi’nin ve İsrail Milli Takımı’nın sponsoru Puma’ydı.

#7
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

“Puma”ydı diyorum çünkü BDS Hareketi’nin boykotu başarıya ulaştı ve şirket, 12 Aralık’ta İsrail ile anlaşmalarını askıya aldıklarını duyurdu. Bakalım İsrail Milli Takımı, gelecek yıl formalarını hangi markadan alacak? Puma’nın başına gelenler ortadayken, bu ihaleye ortak olmak isteyen şirketler bir daha düşünmek zorunda.”

#8
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Bundan 8 yıl önce 2015 yılında sosyal medyada Gazze’de bir duvar yazısı olarak paylaşılmış bir cümle gördüm, Türkçe anlamı şöyleydi; “Yaşayacaksan Hür Olarak Yaşa, Öleceksen Ağaçlar Gibi Dimdik Öl.” Gazze halkı çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeğiyle, kedisiyle köpeğiyle, bahçedeki ağacıyla balkondaki çiçeğiyle bu cümleyi bugün yaşıyor.

#9
Foto - Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam

Bu toplu cinayetleri durduracak tek gücün dünyadaki merhamet ve vicdan sahibi insanlar olduğu anlaşıldı. Çevrenizdeki havlayan köpeklerle uğraşmayın vakit kaybedersiniz. Boykota devam. Cadde ve sokaklarda haykırmaya devam. Sosyal medyada fotoğraf ve yazılarla tepkilere devam. Biz Gazzedeki bir avuç insan gibi dışarıda dik durdukça onlar eğilecek. Şimdiden Fransa ve ABD’nin siyonist kukla başkanları ve bazı küresel şirketler ağız değiştirmeye başladılar. Az kaldı, düşecekler.”

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