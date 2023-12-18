2023-12-18 14:18:01 Bu alçaklığa kanmayın! Havlayan köpeklerle uğraşmayın! Boykota inadına devam
Yeni Şafak gazetesi yazarı Yaşar Süngü, küresel şirketlerin politikalarına ve hareketlerine karşı boykot kampanyalarının etki ve önemini vurguladı. Özellikle Gazze'deki duruma odaklanarak, şirketlerin reklamlar aracılığıyla insanların zihinlerini nasıl etkilediği ve bu durumun Filistin meselesine nasıl yansıdığı üzerine yoğunlaşan Süngü, yerel alternatiflerin tercih edilerek, büyük şirketlere karşı bilinçli bir tüketim yapılması gerektiği mesajını verdi. Süngü ayrıca, Puma gibi bazı büyük şirketlerin İsrail ile olan iş ilişkilerini gözden geçirmeye başladıklarını, bu kararların da boykot kampanyaları nedeniyle alındığını belirtti. Süngü, yazısında şunları kaydetti: